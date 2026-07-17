/US में भारतीय ट्रक ड्राइवरों पर संकट, ट्रंप के इस फैसले से खतरे में आईं लाखों नौकरियां

American Truck Drivers: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार ( 17 जुलाई 2026) को देश में बड़ी संख्या में काम करने वाले अप्रवासी ट्रक ड्राइवर्स को रिटायर्ड सेना के जवानों से बदलने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक चलाने वालों में से अधिकतर शराब-नशे के एडिक्ट हैं और कई लोगों की हत्या कर रहे हैं.
अगर ट्रंप का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे वहां रहने वाले भारतीय अप्रवासियों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, खासतौर से उन लोगों को, जिन्होंने हाल ही के सालों में यहां की ट्रक इंडस्ट्री में अपना पैर जमाया है.
ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में आयोजित मिलिट्री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि उनका प्रशासन आप्रवासी ट्रक चालकों पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई कर सकता है. ' द न्यूयॉर्क टाइम्स' के मुताबिक, इनमें से कई अवैध रूप से देश में आए थे और उनके पास अपने बड़े ट्रकों को चलाने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस नहीं थे. अमेरिकी ब्रॉडकास्टर 'PBS'के अनुसार, ट्रंप ने कहा,' मेरा प्रशासन जल्द ही उन अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करेगा, जो बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं. वे साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते. उनमें से कई नशे या शराब के नशे में हैं, उन्हें ये वाहन नहीं चलाने चाहिए और वे पूरी तरह से अवैध रूप से आए हैं. हम उन्हें नहीं चाहते, लेकिन वे अमेरिकी सड़कों पर हर जगह गाड़ी चला रहे हैं.'
ट्रंप इन विदेशी ड्राइवर्स की जगह अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिकों को नियुक्त करना चाहते है. 'NYT' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा,' हम इनकी जगह अमेरिकी पूर्व सैनिकों को नियुक्त करेंगे. हम अपने पूर्व सैनिकों को लेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे और उन्हें ट्रक चलाना सिखाएंगे.' राष्ट्रपति ने आगे कहा कि कोई भी अमेरिकी नागरिक, जिसने हमारी सेना के लिए भारी ट्रक चलाया है वह खुद ही कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस के लिए पात्र होगा. उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी.
'NYT' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की यह योजना देशभर में अप्रवासी ट्रक ड्राइवर्स को लेकर हो रहे विरोध के बीच सामने आई है. इसके चलते अमेरिका में मार्च 2026 में लगभग 200,000 अप्रवासी ड्राइवर्स ने इस कार्रवाई के चलते अपने लाइसेंस खो दिए. ट्रंप प्रशासन के इस नियम को लागू करने से ट्रक बिजनेस में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं. इनमें से अधिकतर सिख और पंजाबी हैं. नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के मुताबिक, अमेरिका में काम करने वाले लगभग 130,000-150,000 ट्रक ड्राइवर्स पंजाब-हरियाणा से हैं. यह समुदाय पहले से ही इंग्लिश प्रॉफीसिएंशी टेस्ट समेत हाल ही में लागू किए गए कई कानूनों से प्रभावित हैं. इसके अलावा पिछले कुछ समय से अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर्स कई हाई-प्रोफाइल दुर्घटनाओं के साथ-साथ ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के कारण भी जांच के दायरे में आ गए हैं.