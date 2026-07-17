/US में भारतीय ट्रक ड्राइवरों पर संकट, ट्रंप के इस फैसले से खतरे में आईं लाखों नौकरियां

'NYT' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की यह योजना देशभर में अप्रवासी ट्रक ड्राइवर्स को लेकर हो रहे विरोध के बीच सामने आई है. इसके चलते अमेरिका में मार्च 2026 में लगभग 200,000 अप्रवासी ड्राइवर्स ने इस कार्रवाई के चलते अपने लाइसेंस खो दिए. ट्रंप प्रशासन के इस नियम को लागू करने से ट्रक बिजनेस में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं. इनमें से अधिकतर सिख और पंजाबी हैं. नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के मुताबिक, अमेरिका में काम करने वाले लगभग 130,000-150,000 ट्रक ड्राइवर्स पंजाब-हरियाणा से हैं. यह समुदाय पहले से ही इंग्लिश प्रॉफीसिएंशी टेस्ट समेत हाल ही में लागू किए गए कई कानूनों से प्रभावित हैं. इसके अलावा पिछले कुछ समय से अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर्स कई हाई-प्रोफाइल दुर्घटनाओं के साथ-साथ ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी के कारण भी जांच के दायरे में आ गए हैं.