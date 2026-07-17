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US में भारतीय ट्रक ड्राइवरों पर संकट, ट्रंप के इस फैसले से खतरे में आईं लाखों नौकरियां


US To Replace Immigrant Truck Drivers: अमेरिका में कई भारतीय ट्रक चालकों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही अप्रवासी ट्रक ड्राइवर्स को रिटायर्ड सेना के जवानों से बदल सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 17, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:03 PM IST
US में भारतीय ट्रक ड्राइवरों पर संकट, ट्रंप के इस फैसले से खतरे में आईं लाखों नौकरियां

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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