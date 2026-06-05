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Hindi Newsदुनियावो मेरे अच्छे दोस्त...डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ; ट्रेड डील पर कही ये बात

वो मेरे अच्छे दोस्त...डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ; ट्रेड डील पर कही ये बात

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की. पीएम ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा पसंद हैं और वह मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच रिश्ते भी काफी अच्छे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 05, 2026, 06:39 AM IST
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वो मेरे अच्छे दोस्त...डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ; ट्रेड डील पर कही ये बात

PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है. दोनों की दोस्ती की चर्चा दुनियाभर में होती है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा पसंद हैं और वह मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच रिश्ते भी काफी अच्छे हैं, जल्द ही भारत और अमेरिका एक अच्छा और बड़ा समझौता कर सकते हैं. यह समझौता दोनों देशों की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा. इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं. 

अपडेट जारी है...

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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