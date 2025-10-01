Advertisement
trendingNow12943154
Hindi Newsदुनिया

'इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई...,' मुनीर की खुशामद से 'मोगेम्‍बो' की तरह खुश हुए ट्रंप

Trump On India-Pakistan Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का अपना राग अलापते हुए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर प्रशंसा की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 01, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई...,' मुनीर की खुशामद से 'मोगेम्‍बो' की तरह खुश हुए ट्रंप

World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का राग अलापते रहते हैं. अब उन्होंने मंगलवार 30 सितंबर 2025 को अपने इस दावे को दोबारा दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने का श्रेय उन्हें दिया है. इसके साथ ही ट्रंप ने असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी हाल ही में हुी मुलाकात का भी जिक्र किया.   

'इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई..' 

ट्रंप ने कहा,' मुनीर ने हमारे साथ मौजूद लोगों के एक समूह से कहा कि इस आदमी (ट्रंप) ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने युद्ध को जारी रहने से रोका. वह युद्ध बेहद बुरा होने वाला था. मुझे उनके कहने का तरीका बेहद पसंद आया.' ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए युद्धविराम का क्रेडिट लेते हुए दावा किया कि जंग रोकने के लिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए. ट्रंप ने कहा,' भारत और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी. मैंने उन दोनों को फोन किया. उन्होंने अभी-अभी सात विमान मार गिराए थे. मैंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई व्यापार नहीं होगा और मैंने युद्ध रोक दिया. यह 4 दिनों तक चलता रहा.'   

ये भी पढ़ें- पहले खींचातानी अब ट्रंप के साथ मिलाया हाथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सरकार के बीच 500 मिलियन डॉलर की डील   

Add Zee News as a Preferred Source

गाजा पर शांति का किया दावा 

ट्रंप ने अपने बयान में मुनीर को महत्वपूर्ण व्यक्ति बताते हुए कहा,' मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने यह बात इतनी खूबसूरती से कही. उन्होंने हमारे साथ मौजूद लोगों के एक समूह से कहा कि इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने युद्ध को जारी रहने से रोका. वह युद्ध बेहद बुरा होने वाला था.' ट्रंप का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उन्होंने गाजा शांति योजना में अपनी सफलता का जिक्र आया. उन्होंने कहा,' कल हम शायद सबसे बड़े समझौते पर पहुंच गए हैं, हालांकि मुझे यकीन नहीं है. हमास को सहमत होना ही होगा. अगर वे सहमत नहीं होते हैं, तो उनके लिए बेहद मुश्किल होगी. सभी अरब राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र सहमत हो गए हैं. इजरायल भी सहमत हो गया है. यह एक अद्भुत बात है.'   

ये भी पढ़ें- तीसरा विश्व युद्ध और यूरोप का होगा पतन... अगले 5 सालों में जमकर मचेगी तबाही, बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी  

गाजा में करवा पाएंगे शांति समझौता? 

इससे पहले ट्रंप ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा शांति योजना की घोषणा करते हुए कहा,' प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ थे. अविश्वसनीय, उन्होंने अभी-अभी एक बयान जारी कर इस समझौते के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है. वे इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं.' ट्रंप ने गाजा में संभावित शांति समझौते की तुलना भारत-पाकिस्तान से करते हुए कहा,' मैंने कई युद्ध सुलझाए हैं. पाकिस्तान और भारत बहुत बड़ी ताकतें थीं. दोनों परमाणु शक्तियां थीं. मैंने इसे सुलझा लिया, लेकिन कल मिडिल ईस्ट में समझौता हो सकता है. ऐसा 3,000 सालों से नहीं हुआ है.'   

FAQ  

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा किया है. 

भारत-पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कब हुआ? 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को शांति समझौता हुआ. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
;