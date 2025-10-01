Trump On India-Pakistan Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का अपना राग अलापते हुए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर प्रशंसा की है.
Trending Photos
World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का राग अलापते रहते हैं. अब उन्होंने मंगलवार 30 सितंबर 2025 को अपने इस दावे को दोबारा दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने का श्रेय उन्हें दिया है. इसके साथ ही ट्रंप ने असीम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अपनी हाल ही में हुी मुलाकात का भी जिक्र किया.
ट्रंप ने कहा,' मुनीर ने हमारे साथ मौजूद लोगों के एक समूह से कहा कि इस आदमी (ट्रंप) ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने युद्ध को जारी रहने से रोका. वह युद्ध बेहद बुरा होने वाला था. मुझे उनके कहने का तरीका बेहद पसंद आया.' ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए युद्धविराम का क्रेडिट लेते हुए दावा किया कि जंग रोकने के लिए उन्हें नोबेल मिलना चाहिए. ट्रंप ने कहा,' भारत और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी. मैंने उन दोनों को फोन किया. उन्होंने अभी-अभी सात विमान मार गिराए थे. मैंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई व्यापार नहीं होगा और मैंने युद्ध रोक दिया. यह 4 दिनों तक चलता रहा.'
ये भी पढ़ें- पहले खींचातानी अब ट्रंप के साथ मिलाया हाथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सरकार के बीच 500 मिलियन डॉलर की डील
ट्रंप ने अपने बयान में मुनीर को महत्वपूर्ण व्यक्ति बताते हुए कहा,' मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने यह बात इतनी खूबसूरती से कही. उन्होंने हमारे साथ मौजूद लोगों के एक समूह से कहा कि इस आदमी ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उसने युद्ध को जारी रहने से रोका. वह युद्ध बेहद बुरा होने वाला था.' ट्रंप का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उन्होंने गाजा शांति योजना में अपनी सफलता का जिक्र आया. उन्होंने कहा,' कल हम शायद सबसे बड़े समझौते पर पहुंच गए हैं, हालांकि मुझे यकीन नहीं है. हमास को सहमत होना ही होगा. अगर वे सहमत नहीं होते हैं, तो उनके लिए बेहद मुश्किल होगी. सभी अरब राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र सहमत हो गए हैं. इजरायल भी सहमत हो गया है. यह एक अद्भुत बात है.'
ये भी पढ़ें- तीसरा विश्व युद्ध और यूरोप का होगा पतन... अगले 5 सालों में जमकर मचेगी तबाही, बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी
इससे पहले ट्रंप ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गाजा शांति योजना की घोषणा करते हुए कहा,' प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ थे. अविश्वसनीय, उन्होंने अभी-अभी एक बयान जारी कर इस समझौते के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है. वे इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं.' ट्रंप ने गाजा में संभावित शांति समझौते की तुलना भारत-पाकिस्तान से करते हुए कहा,' मैंने कई युद्ध सुलझाए हैं. पाकिस्तान और भारत बहुत बड़ी ताकतें थीं. दोनों परमाणु शक्तियां थीं. मैंने इसे सुलझा लिया, लेकिन कल मिडिल ईस्ट में समझौता हो सकता है. ऐसा 3,000 सालों से नहीं हुआ है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा किया है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को शांति समझौता हुआ.