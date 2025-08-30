US Tariff: जिस टैरिफ के दम पर इतरा रहे थे ट्रंप अब कोर्ट के झटके के बाद उसका क्‍या होगा?
Advertisement
trendingNow12902059
Hindi Newsदुनिया

US Tariff: जिस टैरिफ के दम पर इतरा रहे थे ट्रंप अब कोर्ट के झटके के बाद उसका क्‍या होगा?

Donald Trump on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सभी टैरिफ अब भी लागू हैं! एक पक्षपात करने वाली कोर्ट ने बिलकुल गलत तरीके से ये आदेश दिया कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार में जीत अमेरिका की ही होगी. अगर टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका के लिए ये डिजास्टर जैसी स्थिति होगी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump Reply Court Decision on Tariff Dispute: जिस अमेरिकी टैरिफ के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक इतरा रहे थे और दुनिया के अनेक देशों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे अब अमेरिकी कोर्ट ने उसे गलत ठहरा दिया है. अब उस टैरिफ का क्या होगा? वहीं कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस को बायपास करने और विदेशी उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाने की लगभग असीमित शक्ति है. शुक्रवार (29 अगस्त) को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करके और दुनिया के कई देशों पर व्यापक आयात टैरिफ लगाकर अपनी सीमा को पार कर दी है. वहीं अब अमेरिकी प्रेसीडेंट का कोर्ट के फैसले पर जवाब आया है.

शनिवार (30 अगस्त) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट के उस फैसले , जिसमें कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीतियों को गैरकानूनी करार देते हुए फटकार लगाई थी; पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि उनकी देश के सभी देशों के लिए टैरिफ पॉलिसी अब भी बरकरार है और वे इस मामले को लेकर अब कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे. ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा.

सोशल मीडिया पर कोर्ट को ट्रंप का जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सभी टैरिफ अब भी लागू हैं! एक पक्षपात करने वाली कोर्ट ने बिलकुल गलत तरीके से ये आदेश दिया कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए, लेकिन आखिरकार में जीत अमेरिका की ही होगी. अगर टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका के लिए ये डिजास्टर जैसी स्थिति होगी. टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका इकोनॉमिक रूप से काफी कमजोर हो जाएगा. लेबर डे वीकेंड पर हमें इस बात को याद रखना होगा कि टैरिफ हमारे मजदूरों और 'मेड इन अमेरिका' प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है. सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम देशहित के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे और देश को और भी मजबूत बनाएंगे.' 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः 'जरूरत से ज्यादा थोप दिए टैरिफ', ट्रंप को अपने ही घर में कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

ट्रंप को मिला सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका
यह फैसला न्यूयॉर्क के एक विशेष संघीय व्यापार कोर्ट के मई के निर्णय को काफी हद तक बरकरार रखता है. लेकिन 7-4 के अपील कोर्ट के फैसले ने उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें करों को तुरंत रद्द करने की बात थी, जिससे ट्रंप प्रशासन को यूएस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया. कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था, जिनकी अनिश्चित व्यापार नीतियों ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया, व्यवसायों को अनिश्चितता में डाल दिया और कीमतों में वृद्धि और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाओं को बढ़ा दिया.

जिन देशों ने ट्रंप की बात नहीं मानी उन पर भारी टैरिफ लगे
कोर्ट का निर्णय उन करों पर केंद्रित है जो ट्रंप ने अप्रैल में लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर और उससे पहले चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए थे. ट्रंप ने 2 अप्रैल को तथाकथित पारस्परिक टैरिफ लगाए, जो उन देशों पर 50% तक थे जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है और लगभग बाकी सभी पर 10% मूलभूत टैरिफ. कुछ देशों ने ऐसा किया जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं और ट्रंप के साथ असमान सौदे किए ताकि और बड़े करों से बचा जा सके. जो देश नहीं झुके या जिन्होंने ट्रंप का गुस्सा भड़काया उन्हें इस महीने की शुरुआत में और भारी करों का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, देश में ही रहेंगे वेनेजुएला के 6 लाख प्रवासी

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpus

Trending news

Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
undefined
Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
;