Hindi Newsदुनिया

'मैंने उनसे नहीं कहा कि नोबेल मुझे दे दो', जब शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया ने ट्रंप को किया फोन तो क्या बातचीत हुई?

Donald Trump: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस खिताब से नवाजा गया.अमेरिकी राष्ट्रपति शांति पुरस्कार न मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुए दावा किया कि उन्होंने मारिया कोरिना मचाडो की कई मौकों पर हेल्प की है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:28 PM IST
'मैंने उनसे नहीं कहा कि नोबेल मुझे दे दो', जब शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया ने ट्रंप को किया फोन तो क्या बातचीत हुई?

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पिछले काफी लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार के खुद को सबसे मजबूत और काबिल उम्मीदवार के तौर पर दुनिया के सामने रख रहे थे. बावजूद इसके शुक्रवार को हुए शांति नोबल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा ने उनके इस ख्वाब को तोड़ दिया. जहां वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस खिताब से नवाजा गया तो दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी भी देखने को मिली. वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति शांति पुरस्कार न मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए हुए दावा किया कि उन्होंने मारिया कोरिना मचाडो की कई मौकों पर हेल्प की है. 

वेनेजुएला में लाखों लोगों की जान बचाई- ट्रंप
ट्रंप ने व्हाइट हाऊस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "जिस इंसान को शांति नोबेल मिला है, उसने मुझे आज फोन कर मेरे सम्मान में स्वीकार किया है". बड़बोलेपन में माहिर ट्रंप यहीं नहीं रुके और वेनेजुएला में आपदा के वक्त उनकी बहुत मदद कर लाखों लोगों की जान बचाने का दावा भी किया है. लेकिन, Norwegian Nobel Committee मचाडो को "शांति की बहादुर और प्रतिबद्ध चैंपियन" बताता था. Norwegian Nobel Committee के अनुसार शांति नोबेल पुरस्कार बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखने वाली महिला को दिया गया है. 

ट्रंप ने रोके 7 युद्द ?  
हालांकि ट्र्ंप अभी भी खुद को सात युद्दों को रोकने के प्रयास के लिए खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार मानते रहे हैं. जिसका जिक्र उन्होंने व्हाइट हाऊस में पत्रकारों से बात करते हुए किया है. जिसमें वो अर्मेनिया, अजरबैजान, कोसावो और सर्बिया के अलावा ईजराइल के साथ चल रहे ईरान के युद्द को भी खत्म करवाने के लिए खुद को क्रेडिट देते नजर आए. ट्रंप यहीं नहीं रूके और उन्होंने मिस्र-इथोपिया के साथ-साथ रवांडा कांगों तनाव को शांति में बदलने के लिए खुद की पीठ थपथपाई.   

