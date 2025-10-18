Advertisement
भारत कर चुका है खारिज, लेकिन ट्रंप ने फिर लिया इंडो-पाक वॉर खत्म कराने का क्रेडिट

भारत ने पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को खारिज किया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत-पाक जंग को रुकवाया है. लेकिन अब उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:01 AM IST
Donald Trump on India Pakistan War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समयनुसार शुक्रवार देर रात को भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुई जंद सहित 8 ग्लोबल कॉन्फिक्ट को "सुलझाने" के अपने दावे को दोहराया, साथ ही रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने में कामयाबी मिलने का भी भरोसा जता, जिसे उन्होंने अपना "नंबर 9" बताया.

"मैंने 8 जंगों को सुलझाया है"
व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बाइलेट्रल लंच के दौरान, ट्रंप ने दोनों न्यूकलियर पॉवर नेशंस के बीच तनाव कम करने का क्रेडिड लिया. ट्रंप ने कहा, "मैंने 8 जंग सुलझाए. रवांडा और कांगो जाइए, भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए... उन सभी वॉर को देखिए जिन्हें हमने सुलझाया है." उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान के पीएंम ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई... मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और भारत को देखिए. ये एक बुरा एग्जांपल होता.दो परमाणु संपन्न देश."

ऑपरेशन सिंदूर ने तबाह किए थे पाक आतंकी ठिकाने
भारत-पाकिस्तान जंग पर ट्रंप का कमेंट मई में भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े तनाव को रेफर करता है. ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बदले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में 9 आतंकवादी कैंप्स पर किए गए सटीक हमलों की एक सीरीज थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे.

अमेरिका के पुराने राष्ट्रपतियों की आलोचना
उन्होंने जंगों को खत्म करने के बजाय उन्हें शुरू करने के लिए पुराने अमेरिकी प्रशासनों की आलोचना करते हुए कहा, "जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे पास ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं रहा जिसने एक भी जंग का समाधान किया हो. एक भी युद्ध नहीं. बुश ने वॉर शुरू किया था. उनमें से कई ने जंग शुरू किया. उन्होंने इसे सुलझाया नहीं. लेकिन मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई."

"मुझे जंग सुलझाना पसंद है"
ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अहम रोल अदा करने के अपने दावों को इस आधार पर दोहराते रहे थे कि बिजनेस और टैरिफ के टेंशन को रोकने में अमेरिका के लिए अहम थे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "मुझे जंग सुलझाना पसंद है... जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मारे जाने से रोकना पसंद है, और मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है."

(इनपुट-एएनआई)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...

Donald TrumpindiaPakistanindia pakistan war

