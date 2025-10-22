Advertisement
रूसी नेता पुतिन के साथ ट्रंप की मीटिंग क्‍यों हो गई कैंसिल? अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने खुद दिया जवाब

Russia Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग फिलहाल स्थतिग कर दी गई है. इस मुलाकात का मकसद यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश करना था. इसे लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान भी आया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:39 AM IST
Donald Trump, Vladimir Putin
Donald Trump, Vladimir Putin

Russia Ukraine War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक फिलहाल टाल दी गई है. इसे लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अपने रूसी समकक्ष के साथ 'व्यर्थ बैठक' नहीं करना चाहते. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब रूस ने यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की सीजफायर (युद्ध विराम) की मांग को खारिज कर दिया. 

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ट्रंप की 'तत्काल युद्ध विराम' की मांग अगस्त में अलास्का में हुई ट्रंप-पुतिन शिखर वार्ता में हुई सहमति के विपरीत है. क्रेमलिन ने दोहराया कि शांति पर उसका रुख पहले जैसा ही है. इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि अगर उन्हें निमंत्रण मिला तो वे बुडापेस्ट में होने वाली ट्रम्प-पुतिन बैठक में शामिल होंगे.

 ट्रंप ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में ट्रंप ने कहा 'मैं बेकार की बैठक नहीं करना चाहता, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता. देखते हैं आगे क्या होता है.' वहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि 'यहां किसी सटीक तारीख का निर्धारण पहले से नहीं किया गया था और बैठक से पहले गंभीर तैयारी की आवश्यकता है.'

आपको बता दें कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात करेंगे. लेकिन सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई फोन वार्ता के बाद यह बैठक स्थगित कर दी गई है.  

निकट भविष्य में बैठक की कोई योजना नहीं

व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निकट भविष्य में बैठक की कोई योजना नहीं है. हालांकि, उन्होंने इस पर और अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया कि बातचीत को रोकने का फैसला क्यों लिया गया.

मीटिंग रद्द होने की वजह क्या?

ट्रंप और पुतिन की पिछली मुलाकात अगस्त में अलास्का में हुई थी, लेकिन उस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था. माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने दूसरी ट्रंप-पुतिन बैठक को टालने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि पिछली तरह की बिना नतीजे वाली स्थिति से बचा जा सके. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि रूस ने अमेरिका को भेजे गए एक निजी दस्तावेज (जिसे नॉन पेपर कहा गया) में अपने शांति समझौते की शर्तों को दोहराया है. जिसमें रूस ने जो सबसे बड़ी मांग रखी है कि उसे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण मिलना चाहिए. यह मांग स्पष्ट रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वर्तमान नीति के खिलाफ है, जिसमें वह चाहता हैं कि युद्ध की वर्तमान अग्रिम रेखाएं स्थिर रहें.

2022 से चल रहा युद्ध

फरवरी 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है. रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की पूरी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई हल नहीं निकला है. रूस ने स्थायी शांति के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें यूक्रेन को गैर-परमाणु बनाए रखना और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में शामिल नहीं करना है. अब देखना होगा कि जंग को रोकने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच कब बातचीत होती है.

ये भी पढ़ें:  अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, PM मोदी के लिए कहा- 'वो मेरे अच्छे दोस्त हैं'

Bhoopendra Rai

russia ukraine warDonald TrumpVladimir Putin

