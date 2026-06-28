'वजूद मिटा देंगे...', सीजफायर के बाद भी अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बरसाए बम, ट्रंप ने बताई हमले की वजह

America Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है. इसके बावजूद भी हालात स्थिर नहीं हुए हैं. अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमला किया है, यहां पर मिसाइलें, ड्रोन और तटीय रडार सिस्टम रखे गए थे. उन्होंने ये कार्रवाई इसलिए की, क्योंकि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था.
इसके अलावा उन्होंने आगे ईरान को धमकाते हुए कहा कि अमेरिका ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम नहीं ले पाएंगे, और हमें उस काम को मिलिट्री से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा.
ईरान पर हमले को लेकर U.S. सेंट्रल कमांड ने कहा कि शनिवार सुबह एक ईरानी ड्रोन ने पनामा के झंडे वाले टैंकर पर हमला किया, जिसके बाद उसकी सेना ने नए हमले किए. सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि दक्षिणी ईरान के सिरिक में धमाके सुने गए. हालांकि, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.
इसके अलावा U.S. सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ईरान को सीजफायर समझौते का सम्मान करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. उसने कहा कि हमले "कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ़ ईरान के लगातार हमले के सीधे जवाब में ईरानी मिलिट्री सर्विलांस, कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस, ड्रोन स्टोरेज और माइन बिछाने की जगहों को निशाना बनाया गया.
U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on . pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6
वॉशिंगटन ने पहले कहा था कि उसने रात भर ईरानी ठिकानों पर हमला किया. वहीं, ईरान ने कहा कि उसने U.S. सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया.
ईरान ने बहरीन को भी निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया. बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि “कई ईरानी ड्रोन” ने देश को निशाना बनाया और उन्होंने इस हमले को “नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा” बताया. इस हमले को लेकर ईरान के IRGC ने कहा कि उसने “इस इलाके में US आतंकवादी सेना” से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया.