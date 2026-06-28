'वजूद मिटा देंगे...', सीजफायर के बाद भी अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बरसाए बम, ट्रंप ने बताई हमले की वजह

इसके अलावा उन्होंने आगे ईरान को धमकाते हुए कहा कि अमेरिका ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम नहीं ले पाएंगे, और हमें उस काम को मिलिट्री से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. अगर ऐसा हुआ, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा.