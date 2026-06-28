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'वजूद मिटा देंगे...', सीजफायर के बाद भी अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बरसाए बम, ट्रंप ने बताई हमले की वजह

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीजफायर तोड़ने के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:01 AM IST
'वजूद मिटा देंगे...', सीजफायर के बाद भी अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर बरसाए बम, ट्रंप ने बताई हमले की वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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