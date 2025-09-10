वह जानवर है, उसे सिर्फ मौत की सजा दी जाए...यूक्रेनी लड़की के हत्यारे पर बोले ट्रंप- 'कोई और विकल्प नहीं'

Donald Trump: सत्ता की कुर्सी दोबारा संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक रवैये में है. ट्रंप के द्वारा लगाई गई टैरिफ की चर्चा पूरी दुनिया में है, इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी शरणार्थी के हत्यारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो जानवर है और उसे केवल मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए. इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता है.

केवल मिले मौत की सजा

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 34 वर्षीय डेकार्लोस ब्राउन जूनियर के लिए जल्द सुनवाई की मांग की है. बता दें कि डेकार्लोस ब्राउन जूनियर ने पिछले महीने उत्तरी कैरोलिना में एक कम्यूटर ट्रेन में 23 वर्षीय यूक्रेनी शरणार्थी इरीना जारुत्स्का की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि शांति और सुरक्षा की तलाश में आई यूक्रेन की खूबसूरत युवती की हत्यारे को केवल मौत की सजा मिलनी चाहिए. इरीना ट्रेन में ब्राउन के सामने बैठी थी जहां पर उसकी हत्या की गई.

इससे पहले भी उठाया था सवाल

ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. इससे पहले उन्होंने डेमोक्रेट-शासित शहरों की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधा है. इससे पहले पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि जारुत्स्का का "खून उन डेमोक्रेट्स के हाथों में है जो बुरे लोगों को जेल में डालने से इनकार करते हैं. उत्तरी कैरोलिना और हर राज्य को कानून-व्यवस्था की जरूरत है और केवल रिपब्लिकन ही इसे कायम रख सकते हैं.

क्या था मामला

बता दें कि 22 अगस्त को जारुत्स्का एक ट्रेन में चढ़ी और ब्राउन के सामने बैठ गई थी, जिसने बिना किसी उकसावे के एक पॉकेट चाकू निकाला और उस पर बेरहमी से वार कर दिया. ट्रेन में मौजूद यात्री, जो कुछ भी देख चुके थे, उससे कांप उठे, चीखने-चिल्लाने लगे और जारुत्स्का की मौत होते ही इधर-उधर भागने लगे. इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसे देखकर लोग भयभीत हो गए थे.