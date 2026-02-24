ईरान से जंग हुई तो कौन रहेगा आगे? टॉप जनरल की सलाह पर क्या बोले ट्रंप, क्यों जताया था खतरा?

Advertisement
Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आहट के बीच ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला अमेरिका को लंबे और खतरनाक युद्ध में फंसा सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 24, 2026, 08:02 AM IST
US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों का संकेत दिया है. इससे पहले जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने एक सलाह दी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़ा हमला अमेरिका को फंसा सकता है. इस दावे पर रिएक्शन देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है. 

ट्रंप ने खारिज की सलाह
उनकी सलाह को ट्रंप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए कहा यह एक मीडिया रिपोर्ट्स है जो पूरी तरह से गलत है. साथ ही कहा कि केन उनकी तरह से युद्ध को नहीं देखते हैं. वो युद्ध नहीं चाहते हैं लेकिन उनकी राय है कि अगर अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी तो इसे आसानी से जीता जा सकता है. इसके अलावा कहा कि जनरल केन युद्ध से बचना चाहते हैं लेकिन वे जानते हैं कि कैसे जीतना है और अगर आदेश मिला तो वे सबसे आगे रहेंगे.

जानबूझकर फैलाई जा रही बात
ट्रंप ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन के बयान की बात जानबूझकर फैलाई जा रही है. उन्होंने ईरान को फिर से चेतावनी दी कि वह अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर सहमत हो जाए वरना ईरान के लिए बहुत बुरा समय आ सकता है और ईरान के लिए ये बेहद दुखद होगा.

जनरल डैन केन ने कही थी ये बात
अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीनियर अमेरिकी अधिकारियों को एक सलाह दी है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन में गंभीर रिस्क हो सकते हैं. अमेरिका इस जंग में लंबे समय तक फंस सकता है. हालात वेनेजुएला में हाल के US ऑपरेशन से भी ज्यादा मुश्किल हो सकते है और यह मिडिल ईस्ट की भी टेंशन बढ़ा सकता है. 

अमेरिका बढ़ा रहा सैन्य ताकत
पेंटागन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कतर में अल उदीद बेस से सैकड़ों सैनिकों को स्थानांतरित किया गया है. जबकि बहरीन, इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन में अमेरिकी सुविधाओं के एक नेटवर्क में इसी तरह के लॉजिस्टिक बदलाव किए गए हैं. (ANI)

