सूडान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मिल सकती है इस ‘टैग’ से छुट्टी

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) ने घोषणा की है कि सूडान (Sudan) को 'आतंकवाद के प्रायोजक' (State Sponsors of Terrorism) की सूची से मुक्ति मिल सकती है. इसके लिए शर्त है कि सूडान अमेरिका में पिछले हमलों के पीड़ितों को 335 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करेगा. सूडान के ऐसा करते ही अमेरिका उसका नाम आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा लेगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत ट्वीट किया है, ‘अच्छी खबर! सूडान की नई सरकार, जो बहुत प्रगति कर रही है. अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और परिवारों 335 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है. ऐसा होते ही मैं सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दूंगा. यह अमेरिकी लोगों के लिए न्याय और सूडान के लिए भी बड़ा कदम है!’

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

