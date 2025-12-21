बातों-बातों में मुद्दे से भटके ट्रंप; आलमारी में रखे पत्नी के अंडरगारमेंट्स के बारे में क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए दुनियाभर में काफी ज्यादा फेमस हैं, ट्रंप किसे कब क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है. हाल में ही उन्होंने एक होस्ट का मजाक बनाया था अब नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली में उन्होंने कुछ कहा कि जिसकी काफी तेजी से चर्चा होने लगी, 2022 में उनके मार-ए-लागो रिसॉर्ट पर FBI की रेड पड़ी थी, उसकी बात करते-करते उन्होंने अपनी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की भी बात की. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

ट्रंप ने उड़ाया मजाक

बातचीत के दौरान ट्रंप ने मेलानिया का जिक्र करते हुए कहा कि वे पत्नी की अलमारी में गए. उन्होंने उनके ड्रॉअर देखे, उनके अंडरगारमेंट्स, एकदम सही तरीके से फोल्ड किए हुए थे और रैप किए हुए थे और एकदम परफेक्ट थे. उन्होंने उनकी मेंटेनेंस की आदतों का भी मजाक उड़ाया, कहा कि मुझे लगता है कि वह उन्हें स्टीम करती हैं.

रेड के बारे में बोले ट्रंप

इसके अलावा उन्होंने 2022 के मार-ए-लागो रेड के बारे में कहा कि यह ऑपरेशन एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर किया गया था, जब नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप के पहले टर्म के आखिर में प्रॉपर्टी से प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के 15 बॉक्स हटाए गए थे, FBI का मकसद न्याय में रुकावट डालने, क्लासिफाइड रिकॉर्ड को गलत तरीके से संभालने और जासूसी एक्ट के संभावित उल्लंघन से जुड़े सबूत ढूंढना था.

मुश्किलों का करना पड़ा सामना

TOI के मुताबिक बरामद किए गए सामान में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के 11 सेट थे, जिनमें से कुछ पर टॉप सीक्रेट लिखा था, जो सिर्फ सुरक्षित सरकारी जगहों के लिए थे. पिछले दस सालों में ट्रंप को कई कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. जून 2023 में, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से संभालने के आरोप में एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने उन पर आरोप लगाया था. उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और बाद में और आरोप जोड़े गए, लेकिन जुलाई 2024 में केस खारिज कर दिया गया. दूसरे हाई-प्रोफाइल कानूनी मामलों में 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान कथित तौर पर चुप रहने के लिए पैसे देने की जांच और 2020 के चुनाव और 6 जनवरी, 2021 के कैपिटल दंगे को पलटने की कोशिशों में उनकी भूमिका शामिल है.