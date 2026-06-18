PM Modi: PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है. इस दोस्ती की वजह से भारत और अमेरिका का रिश्ता भी काफी अच्छा रहा है. अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं. उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी हमलों के दौरान तीन भारतीय नाविकों की मौत से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि ये काफी कठिन स्थिति है. हालांकि, इस मामले में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम उनसे प्यार करते हैं और उनकी चिंता करते हैं.
ट्रंप ने अपने 2020 के भारत दौरे को याद किया और कहा कि पिछली बार भारत में उनका दौरा बहुत अच्छा रहा था. उन्होंने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भारी संख्या में लोग मौजूद थे और वह अनुभव उनके लिए यादगार रहा. उन्होंने कहा उसमें लगभग 150,000 लोग बैठ सकते थे और बाहर 250,000 लोग थे, और घास पर 100,000 लोग थे. मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं लेकिन वो समय काफी अच्छा बीता.
पीएम की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि आप इस आदमी को देखिए, मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा, वह सबसे सुंदर दिखने वाला आदमी है, वह बहुत अच्छा दिखता है, एक फरिश्ते जैसा लेकिन असल में बातचीत और समझौतों के मामले में बहुत मजबूत और सख्त नेता है. वह भारतीय लोगों से प्यार करता है, लेकिन वह USA से भी प्यार करता है. हम भविष्य में फिर कभी भारत जाएंगे.
ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग में, PM मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा कहा है कि नेविगेशन की आजादी पक्की होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. लाखों भारतीय नाविक समुद्री व्यापार के सेक्टर में दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में ड्यूटी पर हैं. मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है.