ट्रंप ने अपने 2020 के भारत दौरे को याद किया और कहा कि पिछली बार भारत में उनका दौरा बहुत अच्छा रहा था. उन्होंने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भारी संख्या में लोग मौजूद थे और वह अनुभव उनके लिए यादगार रहा. उन्होंने कहा उसमें लगभग 150,000 लोग बैठ सकते थे और बाहर 250,000 लोग थे, और घास पर 100,000 लोग थे. मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं लेकिन वो समय काफी अच्छा बीता.