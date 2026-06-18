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भारत अकेला नहीं है...ट्रंप ने मोदी से किया वादा, बोले- 'जंग हुई तो हम साथ रहेंगे'

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:47 AM IST
भारत अकेला नहीं है...ट्रंप ने मोदी से किया वादा, बोले- 'जंग हुई तो हम साथ रहेंगे'

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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