जन्‍नत की चल रही थी बात, ट्रंप ने कहा कि हर हफ्ते बचाता हूं 7000 जानें; मेरा तो हक बनता है

Donald Trump News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है.  

Oct 14, 2025, 11:07 AM IST
World News: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में आते हैं. हाल ही में उन्होंने एक और ऊल-जुलूल बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे स्वर्ग जा पाएंगे. उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है.' ट्रंप की इन बातों से अब नया विवाद खड़ा हो गया है. लोग इसपर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. 

'मैं स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं...'  

ट्रंप ने कहा,' अगर मैं हर हफ्ते 7,000 लोगों की जान बचा सकता हूं तो यह एक बड़ी बात होगी. मैं स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर संभव हो. मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं गंभीर भी हूं.' ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल-हमास समझौते को अंतिम रूप देना रूस-यूक्रेन युद्ध की तुलना में अधिक कठिन था और इसके लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.' ट्रंप ने अगस्त 2025  में भी एक टीवी शो में कहा था कि अगर वे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर पाते हैं तो यह उन्हें स्वर्ग जाने में मदद कर सकता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था,' मैं सुन रहा हूं कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ. मैं वास्तव में सबसे नीचे हूं, लेकिन अगर मैं स्वर्ग जा पाया तो यह एक वजह होगी.'  

ये भी पढ़ें- 'आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी...,' एर्दोगन की जॉर्जिया मेलोनी से खास अपील, मैक्रों ने लगाए ठहाके  

'राष्ट्रपति वास्तव में स्वर्ग जाना चाहते हैं...'  

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्रंप की इन बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस विषय पर गंभीर हैं. उन्होंने बताया,' मुझे लगता है कि राष्ट्रपति वास्तव में स्वर्ग जाना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी चाहते हैं.' ट्रंप के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर भी भारी हलचल मचा दी है. कुछ समर्थकों ने उन्हें धार्मिक संदेश देने की सलाह दी, जबकि कई आलोचकों ने उनके अतीत के विवादों की ओर इशारा किया.   

ये भी पढ़ें- Donald Trump and Georgia Meloni: 'यदि मैं कहूं कि आप बेहद खूबसूरत हैं...' ट्रंप की बात सुनकर शर्मा गईं इटली की PM मेलोनी

बंधकों की रिहाई  

बता दें कि 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीती सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे. इस दौरान उन्होंने इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के तहत बंधकों की रिहाई का निरीक्षण किया. इसके बाद ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में एक शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी,  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल हुए.    

FAQ  

ट्रंप ने स्वर्ग जाने को लेकर क्या कहा?   

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वे स्वर्ग जा पाएंगे, लेकिन अगर वे युद्धों को समाप्त कर पाते हैं, तो यह एक कारण हो सकता है. 

ट्रंप किन शांति प्रयासों में शामिल हैं?  

ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-हमास संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में शामिल हैं.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

World News

Trending news

