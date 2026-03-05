'मुझे इसमें शामिल होना है...,' खामेनेई को मारकर अब ईरान का अगला नेता चुनेंगे ट्रंप? वेनेजुएला मामले से क्यों कर दी तुलना

Trump On Iran Next Supreme Leader: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद वहां अगले नेता के चुनाव में शामिल होने की इच्छा जताई है. ट्रंप का कहना है कि अगले लीडर के चुनाव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की आवश्यकता है.
Iran-Israel War: इजरायल और अमेरिका की ओर से बीते दिनों ( 28 फरवरी 2026) ईरान पर किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. उनकी मौत के बाद तेहरान में नए सुप्रीम लीडर की तलाश शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि खामेनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामेनेई अब उनके बाद ईरान की कमान संभालेंगे. वह इस मामले में संभावित नेता के तौर पर उभरे हैं, हालांकि ईरान के नए नेता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है.
न्यूज एजेंसी 'रॉयटर्स' ने 'एक्सियोस' के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार ( 5 मार्च 2026) को 'एक्सियोस' के साथ एक इंटरव्यू में ईरान के अगले नेता को लेकर बातचीत की. ट्रंप ने कहा कि ईरान के अगले नेता चुने जाने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा,' खामेनेई का बेटा मुझे स्वीकार्य नहीं है. हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं, जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए.'
ट्रंप ने इंटरव्यू में वेनेजुएला का उदहारण देते हुए कहा कि उन्हें भी इसी तरह ईरान के अगले नेता के चुने जाने पर शामिल होने की जरूरत है. उन्होंने कहा,'मुझे इस नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसे वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के मामले में हुआ था.' बता दें कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में बच गए हैं. ईरानी सूत्रों की ओर से यह जानकारी 'रॉयटर्स' को दी गई थी.
बता दें कि मोज्तबा खामेनेई को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने आजतक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और न ही उनके लिए कभी कोई पब्लिक वोटिंग की गई, हालांकि वह लंबे समय से सुप्रीम लीडर के करीबी लोगों में से सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं. मोज्तबा खामेनेई के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ भी गहरे संबंध बताए जाते हैं. मोज्तबा को उनके पिता के बाद ईरान का अगला शीर्ष संभावित नेता बताया जाता रहा है.