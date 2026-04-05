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Hindi Newsदुनियाउन्हें मिली बेवकूफी की सजा...अमेरिका ने सच में मार गिराए ईरानी मिलिट्री के लीडर! ट्रंप ने वीडियो शेयर कर क्या कहा?

उन्हें मिली बेवकूफी की सजा...अमेरिका ने सच में मार गिराए ईरानी मिलिट्री के लीडर! ट्रंप ने वीडियो शेयर कर क्या कहा?

Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करके उन्होंने दावा किया कि बड़े हमले में ईरान के कई मिलिट्री लीडर मारे गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 05, 2026, 07:17 AM IST
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उन्हें मिली बेवकूफी की सजा...अमेरिका ने सच में मार गिराए ईरानी मिलिट्री के लीडर! ट्रंप ने वीडियो शेयर कर क्या कहा?

Donald Trump: मिडिल ईस्ट में 37 दिनों से जंग छिड़ी है. अमेरिका-इजरायल और ईरान में भीषण युद्ध हो रहा है. जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया कि एक बड़े हमले में ईरान के कई मिलिट्री लीडर मारे गए हैं. वीडियो में कई जगह हमले होते हुए देखे जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि ये हमले किस जगह पर किए गए थे. 

ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान डील करने में नाकाम रहा तो “उस पर नरक टूट पड़ेगा”, जिस पर तेहरान ने भी वैसा ही कड़ा जवाब दिया था. ईरान के एक मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल लड़ाई को बढ़ाते रहे तो पूरा इलाका “नरक” बन जाएगा.

ईरान ने खाड़ी देशों, इराक और इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइल हमलों का एक और दौर शुरू किया, जिसमें इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों के मलबे से नुकसान हुआ. इस बीच, US और ईरानी सेना दक्षिणी ईरान के ऊपर एक US F-15 फाइटर जेट के मार गिराए जाने के बाद एक लापता अमेरिकी क्रू मेंबर की तलाश कर रही है.

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US मीडिया ने बताया कि एक पायलट को बचा लिया गया है. जबकि दूसरे पायलट को ईरानी अधिकारियों ने लोगों से “जिंदा” ढूंढने की अपील की है और उसे पकड़ने पर इनाम देने की पेशकश की है. गिरे हुए जेट के लिए सर्च-एंड-रेस्क्यू मिशन में शामिल एक US A-10 वॉर्थोग एयरक्राफ्ट भी टकराया और डैमेज हो गया, हालांकि उसके पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है.

इससे पहले ट्रंप ने ईरान को “डील करने” का समय देने के लिए एनर्जी फैसिलिटीज पर हमलों पर 10 दिन की रोक लगाने की घोषणा की थी. यह युद्ध 28 फरवरी को US-इजरायल के जॉइंट हमलों के साथ शुरू हुआ और तब से इसमें कई लोग मारे गए हैं, ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल मची है, जरूरी शिपिंग रूट में रुकावट आई है और फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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