सेना की वर्दी, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का नया 'फोटो वॉर'

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच काफी ज्यादा तनाव है. तनाव कैसे खत्म हो इसपर भी चर्चा हो रही है लेकिन परिस्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी एक AI से बनाई गई तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप सेना की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लड़ाकू विमान और अमेरिकी युद्धपोत भी दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया है कि आप परेशान हो रहे हैं.

उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जेट

इस ड्रामेटिक ग्राफिक के बैकग्राउंड में, उनके सिर के चारों ओर आसमान में कई फाइटर जेट उड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि कई US-फ्लैग वाले वॉरशिप उबड़-खाबड़ समुद्र में चलते हुए दिखाए गए हैं. ट्रंप की यह पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सिंगापुर में कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही साथ US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने X पर एक मैसेज में कहा था कि अमेरिकी सेना इलाके में मौजूद और पूरी तरह से सतर्क है.

दुश्मनी में जल रहे हैं दोनों देश

व्हाइट हाउस ने सिग्नल दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी एक टेंटेटिव फ्रेमवर्क को देख रहे हैं, जबकि ईरानी अधिकारियों ने कहा कि चल रही बातचीत से अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुई है. दोनों देशों में भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन दुश्मनी में अब भी दोनों देश जल रहे हैं.

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सख्त किया नियंत्रण

ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है. ईरान ने दो टूक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले सभी व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों को उसके नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. (ANI)