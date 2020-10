अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी, अब घर पर होगा इलाज

वॉशिंगटन: कोरोना पीड़ित (Corona Positive) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सेहत में सुधार हो रहा है. उन्हें मिलिट्री अस्पताल से व्हाइट हाउस (White House) शिफ्ट कर दिया गया है. इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने ट्वीट करके दी. डॉक्टरों के मुताबिक, ट्रंप का इलाज अब व्हाइट हाउस में ही किया जाएगा.

तेजी से हो रहा सुधार

डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत पहले से काफी बेहतर है, लेकिन वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं. इसलिए उनका आगे का इलाज अब व्हाइट हाउस में ही किया जाएगा. ट्रंप को शाम करीब साढ़े 6 बजे के आसपास वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर से वाइट हाउस शिफ्ट ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि राष्ट्रपति का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है और उन्हें रेमडेसिवीर का पांचवां डोज अब वाइट हाउस में ही दिया जाएगा.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

