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ईरान के डर से बदला विमान! पुराने Air Force One में लौटे ट्रंप; अचानक क्यों लिया फैसला?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच नया विमान छोड़कर पुराने एयर फोर्स वन से यात्रा की. सिक्योरिटी चिंताओं को देखते हुए ट्रंप ने ये फैसला लिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:10 AM IST
ईरान के डर से बदला विमान! पुराने Air Force One में लौटे ट्रंप; अचानक क्यों लिया फैसला?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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