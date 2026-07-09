ईरान के डर से बदला विमान! पुराने Air Force One में लौटे ट्रंप; अचानक क्यों लिया फैसला?

UK से निकलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे हर समय खतरा बना रहता है. मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन पर हूं. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल एयरबेस पर रुकने का मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों को नया विमान दिखाना था. उन्होंने नए विमान को "शानदार" बताया और कहा कि सैनिक इसे देखकर काफी उत्साहित थे. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने एयर फोर्स वन से उन्होंने 'पुरानी यादों' के लिए सफर किया. उड़ान के दौरान रिपोर्टरों को खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के लिए कहा गया था.