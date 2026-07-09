ईरान के डर से बदला विमान! पुराने Air Force One में लौटे ट्रंप; अचानक क्यों लिया फैसला?

Air Force One: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है. दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं. ईरान के कई ठिकानों पर ईरानी जेट्स कहर बरपा रहे हैं, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया विमान छोड़कर पुराने एयर फोर्स वन से यात्रा की. सिक्योरिटी चिंताओं को देखते हुए ट्रंप ने ये फैसला लिया. नए विमान में एयर फोर्स वन जैसी सभी सुरक्षा सुविधाएं नहीं लगी हैं.
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़ने के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रंप को पुराने राष्ट्रपति विमान से यात्रा करने की सलाह दी. जिसके बाद ट्रंप UK में RAF मिल्डेनहॉल में थोड़ी देर रुके और इसके बाद अंकारा में NATO समिट से पुराने एयर फोर्स वन में वापस लौटे.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम किसी खास खतरे के जवाब के बजाय सावधानी के तौर पर उठाया गया था, हालांकि अधिकारियों ने माना कि नए एयरक्राफ्ट में अभी भी मौजूदा एयर फोर्स वन फ्लीट में लगे सभी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं हैं. व्हाइट हाउस ने इस बात को खारिज कर दिया कि नया एयरक्राफ्ट असुरक्षित था. उन्होंने कहा कि विमान में हाई-लेवल सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाते हैं.
UK से निकलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे हर समय खतरा बना रहता है. मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन पर हूं. द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल एयरबेस पर रुकने का मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों को नया विमान दिखाना था. उन्होंने नए विमान को "शानदार" बताया और कहा कि सैनिक इसे देखकर काफी उत्साहित थे. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने एयर फोर्स वन से उन्होंने 'पुरानी यादों' के लिए सफर किया. उड़ान के दौरान रिपोर्टरों को खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के लिए कहा गया था.