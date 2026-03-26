'वे हमसे भीख मांग रहे... समझौते की खबरों के बीच ट्रंप ने दिखाए तेवर, ईरान को दी धमकी; NATO को भी कोसा

Donald Trump On West Asia War: ईरान के साथ बढ़ती जंग के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति में बेचैनी देखने को मिली है. उन्होंने संघर्ष को लेकर ईरान और NATO पर भड़ास निकाली है. बता दें कि इस जंग में उन्हें NATO से कोई सहयोग नहीं मिला.
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Middle East War: पश्चिम एशिया में जारी जंग को अब लगभग एक महीना होने वाला है. इसके बावजूद इस इलाके में शांति का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है. बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए ईरान के सामने 15 शर्तों का एक प्रस्ताव रखा था. हालांकि, ईरान ने इन शर्तों को रिजेक्ट कर दिया और बदले में अपनी 5 शर्तें रख दी, जिसके पूरा होने पर ही उसने युद्धविराम होने की बात कही है. शर्तों की इन अदला-बदली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान सामने आए हैं.
ट्रंप ने ईरान के साथ शर्तों पर बात न बनने पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भड़ास निकाली है. उन्होंने कहा,' ईरानी वार्ताकार बेहद अलग और अजीब हैं. वे हमसे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना ही चाहिए क्योंकि वे सैन्य रूप से पूरी तरह पराजित हो चुके हैं और उनके वापसी की कोई संभावना नहीं है, फिर भी वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे केवल हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. गलत. उन्हें जल्द ही गंभीरता दिखानी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं होगा और परिणाम अच्छे नहीं होंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड जूनियर ट्रंप.'
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बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के पास 15 शर्तें भिजवाई थीं, जिन्हें पूरा करने पर ही संघर्ष के खत्म होने की बात कही थी. वहीं ईरान ने इन शर्तों को साफ रिजेक्ट कर अपनी 5 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी थीं. इतना ही नहीं ईरान ने साफ कहा था कि जंग तभी खत्म होगी जब वह इसे समाप्त करने का फैसला लेगा न कि ट्रंप के कहने पर कुछ होगा. इस घटना को देखते हुए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के खत्म होने की फिलहाल कोई संभावना नजर नजर नहीं आ रही है. इससे अब ट्रंप में भी बेचैनी दिखने लगी है.
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ट्रंप की बेचैनी उनकी ओर से किए गए इस पोस्ट में देखने को मिली.
उन्होंने लिखा,' NATO देशों ने ईरान जैसे विक्षिप्त राष्ट्र की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो अब सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुका है. अमेरिका को NATO से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बेहद महत्वपूर्ण क्षण को कभी मत भूलना. राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप.' ट्रंप ने इस जंग में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए NATO से कोई सहयोग न मिलने पर निराशा जाहिर की है. इससे पहले भी NATO पर उनका गुस्सा फूटा है.