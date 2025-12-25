'किसी बुरे सांता को नहीं आने देंगे...',क्रिसमस पर ट्रंप का दिखा अलग अंदाज, बच्चों से की बातचीत

Advertisement
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिसमस पर बच्चों से बात की और कहा कि वे देश में किसी बुरे सांता को नहीं आने देंगे. हम यह पक्का करना चाहते हैं कि सांता अच्छा रहे, सांता बहुत अच्छे इंसान हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 07:56 AM IST
Christmas 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है. कई मौकों पर देखा गया है ट्रंप इशारों-इशारों में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगती है. क्रिसमस पर भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही कहा, उन्होंने कहा कि वे देश में किसी बुरे सांता को नहीं आने देंगे. हम यह पक्का करना चाहते हैं कि सांता अच्छा रहे, सांता बहुत अच्छे इंसान हैं. उन्होंने बच्चों से बात भी कि और कई सवाल भी पूछे. जानिए क्या कुछ कहा?

ट्रंप ने बच्चों से की बात
फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो एस्टेट में छुट्टियां मनाते हुए, प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड में डायल करके बच्चों से बात करने की परंपरा में हिस्सा लिया, जो दुनिया भर में सांता की प्रोग्रेस को मजाक में ट्रैक करता है. ओक्लाहोमा में 4 और 10 साल के बच्चों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम यह पक्का करना चाहते हैं कि सांता अच्छा रहे, सांता बहुत अच्छे इंसान हैं, हम यह पक्का करना चाहते हैं कि वह घुसपैठ न करें, कि हम अपने देश में एक बुरे सांता को घुसपैठ न करने दें.

बच्चों के सवालों का दिया जवाब
नॉर्थ कैरोलिना के एक 8 साल के बच्चे ने पूछा कि अगर कोई उसके लिए कुकीज नहीं छोड़ेगा तो क्या सांता गुस्सा हो जाएगा, तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता, “लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत निराश होगा, आप जानते हैं, सांता का, थोड़ा सा करूबिक साइड का होता है, आप जानते हैं करूबिक का क्या मतलब है? थोड़ा भारी साइड का, मुझे लगता है कि सांता को कुछ कुकीज पसंद आएंगी. कैनसस में एक 8 साल की लड़की ने पूछा कि वह सांता से क्या लाना चाहेगी, तो लड़की ने जवाब दिया कि कोयला, तो ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा मतलब है साफ, सुंदर कोयला?  (AP)

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Donald Trump

