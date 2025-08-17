पुतिन के बाद अब जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ट्रंप, यूरोप को सताने लगी चिंता, खेलेगा ये बड़ा दांव

Russia-Ukraine War: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति की अलास्का में बैठक हुई थी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता थी. भले ही इस मीटिंग का कोई परिणाम न निकला हो, लेकिन ट्रंप पुतिन का संदेश लेकर जेलेंस्की के पास जरूर पहुंचे. वाशिंगटन में अब ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक करने वाले हैं. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करना है. यह बैठक सोमवार 18 अगस्त 2025 को होनी है.

जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे पुतिन

अलास्का में पुतिन के साथ बैठक करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन घुमाकर उन्हें वाशिंगटन आने का न्यौता दिया. वहीं जेलेंस्की ने भी इस न्यौते को स्वीकार कर लिया. जेलेंस्की ने इस न्यौते को स्वीकार करते हुए कहा कि वह युद्ध और हत्याओं को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं. बता दें कि यह उनकी इस साल की दूसरी अमेरिका यात्रा होगी. पिछली बार फरवरी 2025 में दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद तनावपूर्ण रही थी, जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को असम्मानजनक कहा था.

ये भी पढ़ें- यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा पाने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे पुतिन, ऐसा कौनसा खजाना छिपा है यहां?

जेलेंस्की पर दबाव बनाएंगे ट्रंप?

ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक को लेकर यूरोपीय देशों को आशंका है कि ट्रंप जेलेंस्की पर क्षेत्रीय समझौते का दबाव बना सकते हैं. ऐसे में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब या NATO महासचिव मार्क रुटे जैसे यूरोपीय देशों के नेता जेलेंस्की के साथ वाशिंगटन यात्रा कर सकते हैं. इनका मकसद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच किसी भी तरह के टकराव को रोकना और यूरोप की भागीदारी सुनिश्चित करना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप रूस के डोनेट्स्क क्षेत्र को पूरी तरह उसे सौंपने के प्रस्ताव का भी समर्थन कर सकते हैं भले ही जेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया है.

ये भी पढ़ें- इधर ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहे थे पुतिन, उधर उनकी सेना ने कर दिया बड़ा हमला; यूक्रेन ने 1 दिन में खोए 1315 सैनिक

बैठक पर टिकी दुनिया की नजर

बता दें कि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि अगर सोमवार की बैठक सफल होती है तो वह पुतिन के साथ मिलकर एक और बैठक की योजना बनाएंगे. ट्रंप और जेलेंस्की की यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध के भविष्य को तय करने में अहम साबित हो सकती है, जहां एक ओर अमेरिका और यूरोप शांति की उम्मीद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन किसी भी क्षेत्रीय समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है. सोमवार की इस बैठक पर पूरी सभी की नजरें टिकी हैं.

FAQ

ट्रंप और जेलेंस्की कब बैठक करेंगे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की सोमवार 18 अगस्त 2025 को बैठक करेंगे.

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है?

ट्रंप और जेलेंस्की की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करना है.