ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की को दिखा दिया ठेंगा, तो क्या इस बार भी व्हाइट हाउस में होगी दोनों की बहस?
Advertisement
trendingNow12885799
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की को दिखा दिया ठेंगा, तो क्या इस बार भी व्हाइट हाउस में होगी दोनों की बहस?

Trump-Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक से पहले ठेंगा दिखा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन को न तो क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही वह नाटो (NATO) में शामिल होने जा रहा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की को दिखा दिया ठेंगा, तो क्या इस बार भी व्हाइट हाउस में होगी दोनों की बहस?

Donald Trump-Volodymyr Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में 15 अगस्त हुई बैठक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग निर्णायक मोड़ में आ गया है. पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे. लेकिन, इससे पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन को न तो क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही वह नाटो (NATO) में शामिल होने जा रहा है. इसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर जेलेंस्की फिर अपनी बात पर टिक जाते हैं तो फिर से ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उनकी बहस हो सकती है. इससे पहले इस साल मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई थी.

ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदों पर फेरा पानी...

व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने  यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्रूथ पर लिखा, 'यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं. याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी. क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, जो 12 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौरान बिना एक भी गोली चलाए रूस को दे दिया गया था. यूक्रेन का नाटो (NATO) में शामिल होना भी तय नहीं है.  कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं!!!'

ये भी पढ़ें- पुतिन की जिद के आगे 'चलनी में पानी भर रहे' अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन! ट्रंप ने लगा दी सारी ताकत; झुकने को तैयार नहीं रूस?

पुतिन-जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे ट्रंप?

व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अलग-अलग बैठक करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं. ट्रंप ने यूरोपिय नेताओं से कहा है कि वह 22 अगस्त को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं. हालांकि, अब तक रूस की तरफ से त्रिपक्षीय बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ फोन कॉल में एक शांति समझौते पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत यूक्रेन डोनबास क्षेत्र के बाकी हिस्से को रूस को सौंप देगा, जिसमें रूसी सैनिकों द्वारा मुक्त नहीं किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं. बदले में यूक्रेन के बाकी हिस्सों में वर्तमान युद्धक्षेत्रों पर युद्धविराम और कीव तथा यूरोप दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी की पेशकश की जाएगी. 15 अगस्त को, पुतिन और ट्रंप अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर मिले थे. दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच लगभग तीन घंटे तक बातचीत चली.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpVolodymyr ZelenskyVladimir Putinrussia ukraine warNATO

Trending news

हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Trump zelensky Meeting Live: यूक्रेन हो जाएगा बर्बाद या जेलेंस्की अपने देश को बचा लेंगे? आज हो जाएगा तय! ट्रंप से मुलाकात की एक-एक खबर
#Breaking news
Trump zelensky Meeting Live: यूक्रेन हो जाएगा बर्बाद या जेलेंस्की अपने देश को बचा लेंगे? आज हो जाएगा तय! ट्रंप से मुलाकात की एक-एक खबर
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
;