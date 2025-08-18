ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही जेलेंस्की को दिखा दिया ठेंगा, तो क्या इस बार भी व्हाइट हाउस में होगी दोनों की बहस?

Donald Trump-Volodymyr Zelensky Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में 15 अगस्त हुई बैठक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग निर्णायक मोड़ में आ गया है. पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे. लेकिन, इससे पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन को न तो क्रीमिया वापस मिलेगा और ना ही वह नाटो (NATO) में शामिल होने जा रहा है. इसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर जेलेंस्की फिर अपनी बात पर टिक जाते हैं तो फिर से ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उनकी बहस हो सकती है. इससे पहले इस साल मार्च में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई थी.

ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदों पर फेरा पानी...

व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्रूथ पर लिखा, 'यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं. याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी. क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, जो 12 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौरान बिना एक भी गोली चलाए रूस को दे दिया गया था. यूक्रेन का नाटो (NATO) में शामिल होना भी तय नहीं है. कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं!!!'

पुतिन-जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे ट्रंप?

व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अलग-अलग बैठक करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं. ट्रंप ने यूरोपिय नेताओं से कहा है कि वह 22 अगस्त को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं. हालांकि, अब तक रूस की तरफ से त्रिपक्षीय बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ फोन कॉल में एक शांति समझौते पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत यूक्रेन डोनबास क्षेत्र के बाकी हिस्से को रूस को सौंप देगा, जिसमें रूसी सैनिकों द्वारा मुक्त नहीं किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं. बदले में यूक्रेन के बाकी हिस्सों में वर्तमान युद्धक्षेत्रों पर युद्धविराम और कीव तथा यूरोप दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी की पेशकश की जाएगी. 15 अगस्त को, पुतिन और ट्रंप अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर मिले थे. दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच लगभग तीन घंटे तक बातचीत चली.

