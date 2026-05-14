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पुतिन स्‍टाइल में अपना मल-मूत्र तक चीन से वापस ले जाएंगे अमेरिकी राष्‍ट्रपति!

Donald Trump Visit To China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से 3 महीने पहले ही अमेरिकी अधिकारी चीन पहुंच गए थे, उनके दौरे से पहले पागलखानों की जांच की गई, जिन सड़कों से ट्रंप गुजरेंगे उनकी जांच हुई, ट्रंप का प्रोटोकॉल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के जैसा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 14, 2026, 07:25 AM IST
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पुतिन स्‍टाइल में अपना मल-मूत्र तक चीन से वापस ले जाएंगे अमेरिकी राष्‍ट्रपति!

Donald Trump Protocol: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरे पर हैं. चीन और अमेरिका के बीच अक्सर अदावत देखी गई है लेकिन अब ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ट्रंप के इस दौरे को देखते हुए उनके सिक्योरिटी एजेंट्स करीब 3 महीने पहले ही चीन पहुंच गए थे. उनके दौरे से पहले पागलखानों की जांच की गई, उनका एयरफोर्स-1 विमान रनवे पर हमेशा तैयार मिलेगा. ट्रंप की ‘द बीस्ट’ कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून रखा होता है. ट्रंप अपने साथ अपना मल-मूत्र भी ले जाएंगे. कुछ ऐसे ही प्रोटोकॉल के साथ पुतिन भी चलते हैं. इसके अलावा उनके दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है, आइए जानते हैं विस्तार से.

तीन महीने पहले शुरू होती है तैयारी

अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का कहीं पर दौरा होता है तो उसकी तैयारियां तीन महीने पहले ही शुरू हो जाती है. राष्ट्रपति के किसी भी विदेशी दौरे से 3 महीने पहले एक एडवांस सर्वे ग्रुप बनता है. इस ग्रुप 4 प्रमुख एजेंसियों के लोग होते हैं, ये ग्रुप राष्ट्रपति के हवाई यात्रा में पड़ने वाले ATC को विजिट करता है. साथ ही वहां एयरपोर्ट ऑपरेटर और ट्रैफिक मैनेजर्स से मीटिंग करता है और जहां से ट्रंप का विमान गुजरेगा वहां पर गार्ड और कंट्रोल टावर पर एजेंट्स तैनात किए जाते हैं. 

पागलखानों की जांच की जाती है

यहां पर पहुंचने वाले अमेरिकी अधिकारी आस-पास के सभी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस से हाल ही में छोड़े गए मरीजों की जानकारी खंगाली जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 1981 में एक मानसिक रोगी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश की थी. ट्रंप जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन रास्तों की अच्छी से जांच की जाती है और पूरे रास्ते में एक भी गाड़ी खड़ी करने की परिमिशन नहीं होती है. जो भी गाड़ियां वहां खड़ी होती है उसे हटा दिया जाता है. 

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एयरफोर्स वन से पहले रवाना होते हैं प्लेन

ट्रंप के एयरफोर्स वन के उड़ान भरने से पहले C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो कैरियर प्लेन रवाना होता है, जिसमें हेलिकॅाप्टर्स, लिमोजिन गाड़ी, हथियार सहित और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं. एयरफोर्स वन उस विमान को कहा जाता है जिससे ट्रंप सफर करते हैं, इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड किया गया है. एयरफोर्स वन के सुरक्षा फीचर्स काफी गोपनीय रखे जाते हैं, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी चीजें लगी होती है जो मिसाइल अटैक से भी खुद को सुरक्षित रख सकता है. इस विमान में डॅाक्टर, किचन, बाथरूम, पीसी रूम सहित तमाम चीजें होती है. 

रनवे पर खड़ा रहता है विमान

अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान कभी भी एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पार्क नहीं होता है, ये हमेशा उस रनवे पर खड़ा रहता है जहां पर ये लैंड करता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उड़ान भर सके. एयरफोर्स से उतरने के बाद राष्ट्रपति कैडिलक वन कार से सफर करते हैं जो नीले रंग की होती है और पूरी दुनिया में इस कार को द बीस्ट के नाम से जाना जाता है. इसकी खिड़कियां बुलटप्रूफ होती हैं. इसके अलावा जिस होटल में राष्ट्रपति ठहरते हैं उसके आस-पास गाड़ियों की पार्किंग बैन कर दी जाती है और तीन फ्लोर पर अमेरिकी एजेंट्स का कब्जा हो जाता है. होटल की कमरों की खिड़कियों पर बुलटप्रुफ प्लास्टिक लगाया जाता है. बाथरूम में भी सीक्रेट सर्विस की निगरानी रहती है. कहा जा रहा है कि ट्रंप अपना मल मूत्र भी वापस ले जाएंगे.

ऐसी सुरक्षा से अमेरिका पहुंचे थे पुतिन

ट्रंप की जैसे ही सुरक्षा रूसी राष्ट्रपति की भी रहती है, साल 2025 में व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका का दौरा किया था. यहां पर एक अत्यधिक सुरक्षित इल्यूशिन Il-96 (Ilyushin Il-96) विमान से पहुंचे थे, जबकि उनकी बख्तरबंद ऑरस सेनेट (Aurus Senat) लिमोजीन को विशेष Il-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन द्वारा रूस से अलास्का पहुंचाया गया था, ऑरस सेनेट एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई तोड़ नहीं है. इसे एक चलता-फिरता किला कहा जाता है. ऑरस सेनेट बुलेटप्रूफ, विस्फोट-रोधी, और 7 टन से अधिक वजनी होती है, जो रासायनिक हमलों और 360-डिग्री खतरों से सुरक्षित है. यह बुलेट-प्रूफ और बम-प्रूफ है, इसके साथ ही यह अगर पानी में भी डूब जाए तो सुरक्षित रहती है. 

आज होगी बैठक

आज बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक होगी,  इस समिट में ईरान युद्ध, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ताइवान जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता बनाए रखना है. कहा जा रहा है कि बैठक में ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत का फोकस व्यापार बढ़ाने पर रहे और चीन ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद और यात्री विमान खरीदे. इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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