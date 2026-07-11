'अगर मेरा कत्ल हो जाए तो ईरान का नामोनिशान मिटा देना...', US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को दिए कड़े निर्देश

Donald Trump Iran Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज और बड़ा बयान दिया है. ट्रंप का कहना है कि वे लंबे समय से ईरान के निशाने पर हैं और ईरान उन्हें जान से मारना चाहता है. इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप ने पहले से ही अमेरिकी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर उन्हें कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसा जोरदार हमला किया जाए जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीजफायर के खत्म होने का ऐलान भी कर दिया है.
वहीं, ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत का अनुरोध करने की बात से इनकार किया है और चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन अपने वादों का उल्लंघन करता है, तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा.
ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी
न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ कहा है कि वे ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी सेना और अधिकारियों के लिए लिखित निर्देश छोड़े हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करने में कामयाब हो जाता है, तो अमेरिका को ईरान पर बेहद खतरनाक और अभूतपूर्व सैन्य हमला करना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि ईरान पर उस लेवल की बमबारी की जानी चाहिए जो उसने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी.
क्या कोई नया खतरा है?
जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या हाल ही में कोई नया खुफिया इनपुट मिला है, तो उन्होंने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नई बात नहीं है कि इजरायल ने कोई नई जानकारी दी हो. ट्रंप के मुताबिक, वे बहुत पहले से ही ईरान के नंबर वन टारगेट रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने मजाक के लहजे में यह भी कहा, "मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लोग मुझे मिस करेंगे." ट्रंप का यह अंदाज दिखाता है कि वे इस बड़े खतरे के बीच भी बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं.
कासिम सुलेमानी की मौत का बदला
आखिर ईरान ट्रंप के पीछे क्यों पड़ा है? इसका जवाब साल 2020 में छिपा है. जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले की मंजूरी दी थी. इस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे. तभी से ईरान खुलेआम ट्रंप से बदला लेने की बात कहता आ रहा है. अमेरिकी एजेंसियों ने भी पिछले कुछ सालों में ट्रंप पर ईरान से जुड़े कई हमलों की साजिशों का पर्दाफाश किया है. बता दें कि जुलाई 2024 में बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर एक जानलेवा हमला भी हो चुका है, जिसमें गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी.
नाटो समिट के बाद ट्रंप ने क्या कहा?
अंकारा में नाटो समिट के बाद बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि वे ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे. हालांकि, ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच का यह तनाव किसी बहुत लंबे युद्ध में नहीं बदलेगा. उनका कहना है कि अगर कोई टकराव होता भी है, तो वह बहुत ही छोटा और संक्षिप्त होगा क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान टिक नहीं पाएगा.
इस पूरे विवाद के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक और बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने लिखा कि ईरान ने अमेरिका से दोबारा बातचीत शुरू करने की गुजारिश की थी. अमेरिका इस बातचीत के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में समझा दिया है कि दोनों देशों के बीच का सीजफायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है. ट्रंप के इस रुख से साफ है कि वे ईरान पर किसी भी तरह का नरम रुख अपनाने के मूड में नहीं हैं.