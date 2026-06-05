हमारे सैनिकों को हाथ भी लगाया, तो फिर छिड़ जाएगी जंग...! ईरान को ट्रंप ने फिर दी खुली चेतावनी

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, तो यह दोबारा युद्ध शुरू करने का एक अच्छा और पुख्ता कारण होगा. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से तीखे अंदाज में बात करते हुए ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत का मजाक उड़ाया और कहा कि उनके पास न तो कोई नौसेना बची है और न ही वायुसेना. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के नेतृत्व को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि फर्जी खबरों में दिखाया जा रहा है कि वे युद्ध में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अविश्वसनीय है. उनके पास 159 जहाज थे, जो आज समुद्र की तलहटी में मलबे के रूप में पड़े हैं और हमने नीचे उनकी तस्वीरें भी ली हैं.

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर बरसे ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप का यह गुस्सा सिर्फ ईरान पर ही नहीं, बल्कि अपने ही देश की संसद (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) पर भी फूटा. बुधवार को सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ ट्रंप के युद्ध घोषित करने के अधिकारों (War Powers) को सीमित करना और उन्हें सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर करना है. यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पास हो गया. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि डेमोक्रेट्स के इस प्रस्ताव का समर्थन ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों ने भी किया. संसद के इस कदम को ट्रंप ने एक बेमतलब का वोट करार दिया और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की.

ट्रुथ सोशल पर फूटा ट्रंप का गुस्सा

इस वोटिंग के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट लिखी. उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन चार सांसदों को दिखावा करने वाले कहा और लिखा कि उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए. ट्रंप ने आरोप लगाया कि यह देशविरोधी हरकत तब की गई, जब वे ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम दौर की बातचीत के ठीक बीच में थे. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स 'ट्रंप डेरेजमेंट सिंड्रोम' (ट्रंप-विरोध के जुनून) नाम की मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं. वे देश को आगे बढ़ता देखने के बजाय सिर्फ ट्रंप को हारते हुए देखना चाहते हैं.

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सैन्य हमलों के तीन महीने बाद ट्रंप को पहली बड़ी चुनौती

यह पूरी राजनीतिक उठापटक करीब तीन महीने पहले (28 फरवरी को) अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए संयुक्त सैन्य हमलों की पृष्ठभूमि में हो रही है. संसद का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की पहली सफल चुनौती माना जा रहा है. हालांकि, जानकारों का कहना है कि भले ही यह प्रस्ताव अब सीनेट में भेजा जाएगा, लेकिन अंतिम रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के पास 'वीटो' (Veto) की शक्ति है. ट्रंप इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे संसद की यह कोशिश सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने तक ही सीमित रह जाएगी.