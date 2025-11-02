ईसाइयों की कथित हत्या पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश को चेताया, मिलिट्री एक्शन का दिखाया डर

Donald Trump warns Nigeria: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन (Pentagon) को नाइजीरिया में संभावित मिलिट्री एक्शन का प्लान बनाने का आदेश दिया है, साथ ही उन्होंने सरकार पर ईसाइयों के उत्पीड़न पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस मुल्क की सरकार को चेतावनी दी है.

ट्रंप ने दी नाइजीरिया को धमकी

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "अगर नाइजीरियन सरकार ईसाइयों की हत्या की इजाजत देती रही, तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी मदद रोक देगा, और हो सकता है कि उस बदनाम देश में 'बंदूकें बरसाकर' जाकर उन इस्लामी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया कर दे जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं."

US President Donald Trump posts, "If the Nigerian Government continues to allow the killing of Christians, the U.S.A. will immediately stop all aid and assistance to Nigeria, and may very well go into that now disgraced country, 'guns-a-blazing,' to completely wipe out the… pic.twitter.com/7mn9vG7aM3 — ANI (@ANI) November 1, 2025

सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

ट्रंप ने आगे कहा, "मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (Department of War) को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दे रहा हूं. अगर हम हमला करेंगे, तो ये तेज, क्रूर और तीखा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आतंकवादी गुंडे हमारे प्यारे ईसाइयों पर हमला करते हैं."

नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने किया था बचाव

नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू (Bola Ahmed Tinubu) ने 1 नवंबर को कहा था कि नाइजीरिया को धार्मिक रूप से असहिष्णु देश बताना नेशनल रियलिटी को बयां नहीं करता है. उन्होंने कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता हमारी सामूहिक पहचान का मूल सिद्धांत रहे हैं और हमेशा रहेंगे. नाइजीरिया धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करता है और इसे एनकरेज नहीं करता. नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी है."

Nigeria stands firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty. Since 2023, our administration has maintained an open and active engagement with Christian and Muslim leaders alike and continues to address security challenges which affect… pic.twitter.com/mRb9IqKMFm — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) November 1, 2025

नाइजीरिया के ईसाइयों की फिक्र

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईसाई धर्म "नाइजीरिया में अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहा है" और "कट्टरपंथी इस्लामवादी" "इस सामूहिक नरसंहार के लिए जिम्मेदार" हैं. ट्रंप का ये कमेंट अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज (Ted Cruz) की तरफ से कांग्रेस से अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को "ईसाइयों की सामूहिक हत्या" के दावों के साथ धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की गुजारिश करने के कुछ हफ़्ते बाद आया है.



नाइजीरिया की रिलीजियस डेमोग्राफी

नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच तकरीबन बराबर-बराबर बंटी हुई है. इस देश को लंबे वक्त से अलग-अलग मोर्चों से असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बोको हराम (Boko Haram) चरमपंथी ग्रुप भी शामिल है, जो इस्लामी कानून की अपनी कट्टरपंथी व्याख्या स्थापित करना चाहता है और उन मुसलमानों को भी निशाना बनाता है जिन्हें वो सही मुस्लिम नहीं मानता है.

(इनपुट-एपी)