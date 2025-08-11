इधर मोदी ने की जेलेंस्की से बात, उधर डोनाल्ड ट्रंप बोले- पुतिन से मिलने जा रहा हूं, ऐलान ने सबको चौंकाया

Donald Trump-Putin Meeting: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है. वे 15 अगस्त, शुक्रवार को रूस जा रहें हैं, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मिलने जा रहा हूं. ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को खत्म करने के लिए सीजफायर समझौते की मध्यस्थता करना चाहते हैं. वाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ शांति समझौते के ऐलान के लिए सोमवार को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जहां बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि वह शुक्रवार को इस मीटिंग को लेकर लोकेशन समेत बाकी जानकारियां साझा करेंगे. उन्होंने संकेत दिया था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे.

हालांकि, इससे पहले रूस ने पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए UAE का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने बैठक के लिए अलास्का को चुना. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस जाने की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं पुतिन से मिलूंगा. मैं शुक्रवार को रूस जा रहा हूं.' लेकिन इसके बाद अफसरों ने कहा है कि पुतिन के साथ उनकी आगामी मुलाक़ात रूस में नहीं, बल्कि अलास्का में होगी.

'यह जो बाइडेन का युद्ध है'

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध नहीं होता. यह जो बाइडेन का युद्ध है. यह मेरा युद्ध नहीं है. इसलिए मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने जा रहा हूं. और मैं उनसे कहूंगा कि आपको यह युद्ध खत्म करना होगा. और वह मुझसे पंगा नहीं लेंगे. लेकिन मुझे लगा कि यह बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहां जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बातचीत रचनात्मक होगी. अगली मुलाकात जेलेंस्की और पुतिन या जेलेंस्की और पुतिन और मेरे साथ होगी. अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहां मौजूद रहूंगा, लेकिन मैं दोनों नेताओं के बीच एक बैठक तय करना चाहता हूं.'

पीएम मोदी की जेलेंस्की से फोन पर क्या हुई बात?

वहीं, सोमवार को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की. जेलेंसकी से क्या बात हुई पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर दी. उन्होंने लिखा,'प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके आइडिया जानकर मुझे खुशी हुई. मैंने संघर्ष के तुरंत और पीसफुल समाधान की जरूरत पर भारत की मजबूत स्थिति के बारे में उन्‍हें बताया. भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ दो तरफा तालुकात को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.' इससे पपहले पीएम मोदी और जेंलेस्‍की पिछले साल न्‍यूयॉर्क में मिले थे. इस दौरान दोनों के बीच जंग खत्‍म करने को लेकर बातचीत हुई थी.

Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well… — Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025

यू्क्रेनी प्रेसिडेंट कहा

वहीं, यू्क्रेनी प्रेसिडेंट ने भी इस बातचीत के बारे में जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई. हमने सभी अहम मुद्दों पर तफसील से बातचीत की .हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति, दोनों पर. मैं पीएम का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे सपोर्ट के लिए आभारी हूं. मैंने हमारे शहरों और गांवों पर रूसी हमलों और कल जापोरिज्जिया के बस अड्डे पर हुए हमले के बारे में पूरी जानकारी दी. यहां एक नियमित शहरी सुविधा पर रूस की तरफ से जानबूझकर की गई बमबारी में दर्जनों लोग जख्मी हो गए. और यह ऐसे वक्त में है जब जंग को समाप्त करने की आखिरकार कूटनीतिक संभावना है. सीजफायर के लिए तत्परता दिखाने के बजाय, रूस सिर्फ कब्‍जा और हत्याएं जारी रखने की अपनी इच्छा दिखा रहा है.'