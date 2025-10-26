I am not done... कमला हैरिस ने विदेशी मंच से ट्रंप को जी भरकर कोसा, 2028 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए ठोक दी ताल!

US President Elections 2028: रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं. 2020 में डेमोक्रेट नेता बाइडेन से मिली हार का गम भुलाते हुए ट्रंप ने 2024 में वापसी की और डेमोक्रेट्स कमला हैरिस को हराया. वहां बहुमत का आंकड़ा 270 इलेक्टोरल वोट है. ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल सीटें जीतीं. भारतवंशी कमला को 226 वोट से संतोष करना पड़ा. संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक 2028 में डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लेकिन कमला हैरिस ने तीन साल पहले सियासी अखाड़े में ताल ठोकते हुए अपनी धमाकेदार दावेदारी पेश की है. कमला ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं.

आई एम नॉट डन: कमला

अंग्रेजी समझने वाले जानते हैं कि I am not done के मायने क्या होते हैं. बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कमला ने कहा, 'अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ. देश सेवा का मकसद अगर लहू बनकर मेरी नसों में बह रहा है तो सियासी जुनून मेरी हड्डियों में बसा है. अब तक की जिंदगी मैंने सेवाभाव से जी जो मेरी हड्डियों तक में बस चुका है.

ट्रंप पर तीखा हमला

कमला हैरिस ने ट्रंप के 10 महीनों के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड का पोस्टमार्टम करते हुए कहा, 'देखिए कि उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया. फेडरेल एजेंसियां सियासी तोता बनकर पॉलिटिकल व्यंग्यकारों के पीछे पड़ी हैं. उनकी चमड़ी इतनी कमजोर है कि वो मजाक में की गई आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पाते. उन्होंने तो एक पूरा मीडिया आउटलेट बंद कराने का प्रयास किया.'

उन्होंने ट्रंप की मांगों के आगे घुटने टेकने वालों का खुलकर नाम तो नहीं लिया लेकिन ये जरूर कहा, 'कई लोग हैं जिन्होंने पहले दिन ही उनके आगे घुटने टेक दिए. वो एक तानाशाह के सामने घुटने टेक रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि इसकी कई वजहें हैं. या तो वो सत्ता का सुख भोगते रहना चाहते हैं या कानूनी जांच से बचना चाहते हैं'.

व्हाइट हाउस का जवाब

कमला की टिप्पणी को लेकर जब व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया मांगी गई तो प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने कहा, 'जब कमला हैरिस भारी मतों से चुनाव हार गईं, तभी उन्हें ये समझ लेना चाहिए था कि अमेरिकी लोगों को उनके बेतुके झूठों की परवाह नहीं है. या हो सकता है कि उन्होंने संकेत समझ लिया हो और इसीलिए वो विदेशी मीडिया हाउसों के सामने अपनी शिकायतें रख रही हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप जो दूसरा कार्यकाल बखूबी चला रहे हैं, उनके समर्थक 2028 में भी उनकी दावेदारी चाहते हैं.'