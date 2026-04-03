जेडी वेंस को ट्रंप ने बनाया फ्रॉड इंचार्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने डिप्टी से साथ यह क्या किया?

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी. ट्रंप ने वेंस को अमेरिका में Fraud का इंचार्ज बनाया है. इसका मतलब है कि वेंस अब फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले 'FRAUD' के इंचार्ज हैं. अमेरिका में फ्रॉड बड़े स्तर पर फैला हुआ है और ट्रंप प्रशासन के कई महान लोगों के साथ मिलकर वह जो काम करेंगे, वह हमारे देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

डेमोक्रेटिक राज्यों पर होगा वेंस का फोकस

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में बताया कि आने वाले समय में हम उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को 'फ्रॉड का सरगना' कहेंगे. वेंस का फोकस हर ओर होगा. हालांकि, सबसे अधिक वह डेमोक्रेटिक राज्यों पर नजर रखेंगे. इनमें इलिनोइस, मिनेसोटा, सोमालिया, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क शामिल होगा.

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ट्रंप ने यह दावा भी किया

ट्रंप ने दावा किया कि इन डेमोक्रेटिक राज्यों में नेताओं के टैक्सपेयर्स के पैसों की बड़े पैमाने पर चोरी की है. ट्रंप ने दावा तक कर दिया कि यह आंकड़े इतने बड़े हैं कि अगर वेंस सफल होते हैं, तो हम वास्तव में अमेरिकी बजट को संतुलित करने में कुछ हद तक सफल हो जाएंगे. इसके साथ ही ट्रंप ने जेडी वेंस को शुभकामाएं दीं.

बता दें कि कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटाने का फैसला लिया था. अब इसके बाद उन्होंने बॉन्डी की जिम्मेदारी जेडी वेंस को दी है. वेंस अब आधिकारिक रूप से 'Fraud Czar' नियुक्त किए गए हैं.

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