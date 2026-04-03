Advertisement
trendingNow13164520
Hindi Newsदुनियाजेडी वेंस को ट्रंप ने बनाया फ्रॉड इंचार्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने डिप्टी से साथ यह क्या किया?

जेडी वेंस को ट्रंप ने बनाया फ्रॉड इंचार्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने डिप्टी से साथ यह क्या किया?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. ट्रंप ने वेंस को अमेरिका में Fraud का इंचार्ज बनाया है. इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से निष्कासित किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप एवं जेडी वेंस, फोटो- एक्स
डोनाल्ड ट्रंप एवं जेडी वेंस, फोटो- एक्स

Donald Trump:  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है. इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी. ट्रंप ने वेंस को अमेरिका में Fraud का इंचार्ज बनाया है. इसका मतलब है कि वेंस अब फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे.  

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले 'FRAUD' के इंचार्ज हैं. अमेरिका में फ्रॉड बड़े स्तर पर फैला हुआ है और ट्रंप प्रशासन के कई महान लोगों के साथ मिलकर वह जो काम करेंगे, वह हमारे देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

डेमोक्रेटिक राज्यों पर होगा वेंस का फोकस 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में बताया कि आने वाले समय में हम उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को 'फ्रॉड का सरगना' कहेंगे. वेंस का फोकस हर ओर होगा. हालांकि, सबसे अधिक वह डेमोक्रेटिक राज्यों पर नजर रखेंगे. इनमें इलिनोइस, मिनेसोटा, सोमालिया, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क शामिल होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: अल-अक्सा मस्जिद विवाद के बाद एक्टिव हुआ ISIS, दुनियाभर के चर्चों को दे डाली बड़ी धमकी)

ट्रंप ने यह दावा भी किया 

ट्रंप ने दावा किया कि इन डेमोक्रेटिक राज्यों में नेताओं के टैक्सपेयर्स के पैसों की बड़े पैमाने पर चोरी की है. ट्रंप ने दावा तक कर दिया कि यह आंकड़े इतने बड़े हैं कि अगर वेंस सफल होते हैं, तो हम वास्तव में अमेरिकी बजट को संतुलित करने में कुछ हद तक सफल हो जाएंगे. इसके साथ ही ट्रंप ने जेडी वेंस को शुभकामाएं दीं. 

बता दें कि कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटाने का फैसला लिया था. अब इसके बाद उन्होंने बॉन्डी की जिम्मेदारी जेडी वेंस को दी है. वेंस अब आधिकारिक रूप से  'Fraud Czar' नियुक्त किए गए हैं.

(यह भी पढ़ें: ईरान से 4000 KM दूर US की ग्राउंड ऑपरेशन की ड्रिल! जल-थल-नभ में कुशल हमलावर होते हैं ये योद्धा)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpJD Vance

Trending news

राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?