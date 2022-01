अमेरिकी राष्ट्रपति को रास नहीं आया महंगाई पर सवाल, पत्रकार को दे डाली गाली

वॉशिंगटन: पत्रकारों (Journalists) के तीखे सवालों से नेताओं का असहज होना लाजमी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) महंगाई से जुड़े एक सवाल पर इतना नाराज हुए कि पत्रकार को गाली दे डाली. बाइडेन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कथित रूप से Fox News के पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना शुरू हो गई है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, पत्रकार Peter Doocy ने जो बाइडेन (Joe Biden) से मुद्रास्फीति (Inflation) पर सवाल किया था. इस सवाल का जवाब देने के बाद बाइडेन ने पत्रकार को दबी आवाज में माइक पर बेवकूफ और आगे Son of a B***h कहा. दरअसल, बाइडेन अपने सलाहकारों के संग अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे. इस दौरान पत्रकार ने पूछा कि क्या आप मुद्रास्फीति से जुड़े सवालों का जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि मुद्रास्फीति मध्यावधि चुनावों के बाद राजनीतिक जिम्मेदारी होगी?

Biden heard calling a journalist a "stupid son of a bitch" after question about inflation.

Reporter:

— "Do you think inflation is a political liability in the midterms?"

US President Joe Biden:

— "It's a great asset — more inflation. What a stupid son of a bitch." pic.twitter.com/zpIHM9NRSG

— Ric (@RiceKun) January 25, 2022