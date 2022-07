Biden Teleprompter: जो बाइडेन कर बैठे ब्लंडर, भाषण में पढ़े टेलीप्रॉम्पटर के निर्देश; जान भी नहीं पाए

US President Biden Teleprompter Blunder: अमेरिका (US) के राष्ट्रपति (President) जो बाइडेन (Joe Biden) से बड़ी गलती हो गई है. हैरान करने वाली बात ये है कि बाइडेन को इस बात का अहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने ब्लंडर किया है. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन (US President Biden) ने जनता को संबोधित करते हुए ये बड़ी गलती की. जो बाइडेन, टेलीप्रॉम्पटर (Teleprompter) की मदद से भाषण को पढ़ रहे थे और तभी उन्होंने स्पीच के साथ टेलीप्रॉम्पटर के निर्देशों को भी पढ़ दिया. हालांकि अब कई यूजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक बना रहे हैं.

जो बाइडेन ने की ये गलती

बता दें कि बाइडेन ने भाषण दिए जाने के बाद टेलीप्रॉम्पटर के निर्देशों को पढ़ने की गलती की. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. स्पीच के दौरान जो बाइडेन ने कहा, 'Quote के खत्म होने के बाद लाइन को दोहराए.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा?

अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि वोटिंग करने और वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगातार पुरुषों की तुलना में अधिक है. इसके बाद जो बाइडेन ने टेलीप्रॉम्पटर के निर्देशों को पढ़ दिया.

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N

— Greg Price (@greg_price11) July 8, 2022