ब्रुसेल्स: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) का आज (शुक्रवार को) 30वां दिन है. यूक्रेन (Ukraine) पर रूस (Russia) का कहर थम नहीं रहा है. लाखों लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है. बाइडेन ने कहा कि अगर रूस, यूक्रेन में केमिकल हथियारों (Chemical Weapons) का इस्तेमाल करेगा तो वो भी इसका जवाब देगा.

वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के रवैये को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपत्ति जताई है. जो बाइडेन ने कहा कि चीन अच्छे से जानता है कि उसका आर्थिक भविष्य (Economic Future) रूस के बजाय पश्चिम से अच्छे से जुड़ा है. मुझे लगता है कि चीन के राष्ट्रपति इसमें नहीं पड़ेंगे.

I think that China understands that its economic future is much more closely tied to the West than it is to Russia. I’m hopeful that he (Chinese President Xi Jinping) does not get engaged, US President Joe Biden said while responding to a question to the press in Brussels pic.twitter.com/MPN9R2bfrW

