Joe Biden: स्पीच के बाद हवा में हैंडशेक करते नजर आए बाइडेन, देखें वायरल वीडियो

Joe Biden News: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) एक बार फिर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Video) को लेकर उनका मजाक उड़ रहा है. वहीं, इस वीडियो से बाइडेन विरोधियों को उन्हें निशाना बनाने का एक और मौका मिल गया है. दरअसल, बाइडेन गुरुवार को उत्तरी कैरोलिना की पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे और भाषण खत्म होने के बाद वे अकेले ही हवा में हाथ मिलाते दिखे. यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रहा है.

अपना भाषण पूरा करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन मुड़े और हैंडशेक करने लगे, जबकि वहां कोई नहीं था. बाइडेन को यह अहसास ही नहीं हुआ कि स्टेज पर वह अकेले हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइडेन दाहिनी ओर मुड़े और गॉड ब्लेस यू ऑल बोलने के साथ किसी से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, जबकि वहां कोई नहीं था. इस गलती के बाद बाइडेन अचानक दूसरी ओर घूम गए.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022