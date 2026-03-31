ब्रिटेन से ये कौन कपल जा रहा अमेरिका, जिसके लिए ट्रंप ने बिछाए 'पलक-पांवड़े', बेसब्री से कर रहे इंतजार

US President Donald Trump: ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है. मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एक खास मेहमान जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर आने वाले हैं और उसके लिए मेरे साथ अमेरिका के लोग काफी उत्सुक हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि वह इस खास कपल के स्वागत की तैयारी में हैं.

दरअसल, साल 2026 में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा (1776) की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है. इसको लेकर पूरे देश में कई खास आयोजन करने की तैयारी है. इस बीच ट्रंप ने इस जश्न को और बढ़ाने के लिए एक खास मेहमान को निमंत्रण दिया है, जो अप्रैल में अमेरिका की यात्रा पर आएगा. आइए ट्रंप के इस खास मेहमान के बारे में आपको बताते हैं.

कौन है ट्रंप का वो खास मेहमान?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलावर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के माध्यम से घोषणा की है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला 27 से 30 अप्रैल तक अमेरिका की यात्रा करेंगे. ट्रंप ने लिखा कि मेलानिया और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड किंगडम के राजा और रानी, ​​27 से 30 अप्रैल तक एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे.

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ट्रंप करेंगे डिनर की मेजबानी

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इस यात्रा में 28 अप्रैल की शाम को व्हाइट हाउस में एक शानदार भोज (Banquet Dinner) भी शामिल होगा. यह महत्वपूर्ण अवसर इस वर्ष और भी खास होगा, क्योंकि हम अपने महान देश की 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. मैं राजा के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं. यह अनुभव बहुत ही शानदार होगा!

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अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में आएगी मजबूती

गौरतलब है कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला की यह अमेरिका यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल मना रहा है. अमेरिका इस मौके पर बड़े-बड़े जश्न की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार इस यात्रा का इस्तेमाल अमेरिका के साथ रिश्तों और मजबूत करने के लिए करना चाहती है. जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते उच्च स्तर पर गए हैं.

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