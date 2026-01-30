वेनेजुएला के आसमान पर अमेरिका करने जा रहा ये काम, तेल और ट्रैवल दोनों को मिलेगा बूस्ट, क्या बोले ट्रंप?

Advertisement
Hindi Newsदुनियावेनेजुएला के आसमान पर अमेरिका करने जा रहा ये काम, तेल और ट्रैवल दोनों को मिलेगा बूस्ट, क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर कमर्शियल एयरस्पेस फिर से खोलने जा रहा है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों के एक नए दौर की शुरुआत हो रही है. इसमें अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में काम के मौके तलाश रही हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 30, 2026, 12:05 PM IST
ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से बात की है और यात्रा बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के ऊपर पूरा व्यावसायिक हवाई क्षेत्र खोला जाएगा और बहुत जल्द अमेरिकी नागरिक वहां पहुंच सकेंगे. उन्होंने कहा कि वहां जाने वाले यात्री सुरक्षित रहेंगे. ट्रंप का कहना है कि वहां की स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है.

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका में रहने वाले वेनेजुएला वासी इस फैसले को ध्यान से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि मियामी के डोरल इलाके में जिसे 'लिटिल वेनेजुएला' कहा जाता है, वहां के लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं. यह बदलाव एक सफल सुरक्षा अभियान और बेहतर होते रिश्तों का नतीजा है. ट्रंप ने इस काम के लिए जनरल केन और उनकी टीम की तारीफ भी की है.

उन्होंने इस बदलाव को एक सफल सुरक्षा ऑपरेशन और बेहतर होते संबंधों से जोड़ा. ट्रंप ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, वेनेजुएला के संबंध में एक स्थिति बनी थी. मैं जनरल केन और उनके स्टाफ को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. हम उनके साथ बहुत अच्छे से मिल-जुलकर काम कर रहे हैं. रिश्ते बहुत मजबूत, बहुत अच्छे रहे हैं.

ट्रंप ने आगे कहा कि अब दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत और अच्छे हो गए हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी तेल कंपनियां पहले ही वेनेजुएला जाना शुरू कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी तेल कंपनियां वहां संभावनाएं देख रही हैं और अपने काम की जगह तय कर रही हैं. ट्रंप का कहना है कि इससे दोनों देशों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि इससे वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी संपत्ति पैदा होगी और तेल कंपनियां भी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगी.

बता दें, ट्रंप ने कहा है कि इस फैसले के बाद वेनेजुएला में लोग सड़कों पर उतर आए है. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोग सचमुच सड़कों पर अमेरिकी झंडे लहरा रहे थे वे बहुत खुश थे. उन्होंने परिवहन मंत्री सीन डफी और अन्य संबंधित विभागों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है. ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से दोनों तरफ की यात्रा संभव हो पाएगी. वेनेजुएला से आए लोग चाहें तो वापस जा सकेंगे या मिलने के लिए वहां जा सकेंगे.

वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है. पहले अमेरिकी कंपनियां वहां के ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय थीं, लेकिन प्रतिबंधों और नियमों की वजह से उनका काम काफी कम हो गया था. (आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: ड्रग्स पर एक्शन मोड में अमेरिका, ट्रंप ने लॉन्च किया ग्रेट अमेरिकन रिकवरी इनिशिएटिव, बोले- ‘नशा भी है जानलेवा बीमारी’

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

