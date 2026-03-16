'ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह बर्बाद', मिडिल ईस्ट में जंग के 17वें दिन ट्रंप का दावा; यूरोप से कही ये बड़ी बात

Donald Trump On Iran Situation: पश्चिम एशिया में जंग का 17वां दिन है. इजरायल-अमेरिका लगातार ईरान के अलग-अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है. वहीं, ईरान की ओर से भी डटकर पलटवार किया जा रहा है. ईरान ने हाल में ही दावा किया कि वह किसी भी सीजफायर के मूड में नहीं है. ईरान के विदेश मंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान दावा किया कि तेहरान संघर्ष विराम नहीं चाहता है, इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है.

इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है. सोमवार (16 मार्च) को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के 90 प्रतिशत से अधिक हथियार समाप्त हो चुके हैं. इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का यह अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है. इसके साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया. ट्रंप की ओर से कहा गया कि पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं.

होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने यूरोप का मांगा साथ

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा दावा है. ट्रंप ने कहा कि ही होर्मुज स्ट्रेट पर यूरोप को भी अमेरिका की मदद करनी चाहिए. आगे कहा कि सभी देशों के होर्मुज स्ट्रेट पर साथ आना चाहिए. ध्यान दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया के कई देशों से मदद मांगी थी. हालांकि, किसी देश ने ट्रंप की मदद नहीं की. डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज भेजने की अपील की थी. ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान को मिटा देगा उसके बाद ही यह युद्ध रुकेगा.

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'ईरान के 90 फीसद हथियार नष्ट'

अपनी इस पीसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ईरान बुरी तरीके से तबाह हो चुका है. ट्रंप ने कहा कि पूरी ताकत के साथ हमारा अभियान जारी है और ईरान के 90 परसेंट हथियार नष्ट किए जा चुके हैं. ट्रंप ने कहा कि ईरान के सैकड़ों शिप डुबोए जा चुके हैं और कम से कम 7000 ठिकानों पर हमला किया गया. वहीं, ईरान के बारूदी सुरंग वाले जहाजों को नष्ट किया गया.

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