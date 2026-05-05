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Hindi Newsदेशबहुत बधाई हो मेरे दोस्त...बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को दी मुबारकबाद

बहुत बधाई हो मेरे दोस्त...बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को दी मुबारकबाद

बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने दी है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहली बार फतह हासिल की है. बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 05, 2026, 09:11 PM IST
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बहुत बधाई हो मेरे दोस्त...बंगाल में प्रचंड जीत का इंटरनेशनल असर, डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को दी मुबारकबाद

Donald Trump to PM Modi: भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में शानदार विजय पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार कमल खिला है और बीजेपी ने एक साथ 206 सीटों पर विजय हासिल की है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बंगाल के हालिया चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी. बता दें कि इससे पहले भी अलग-अलग जीतों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के बधाईयां दी हैं. 

बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत 

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बंपर जीत हासिल की है. यह पहला मौका है, जह बंगाल में भगवा रंग छाया है कुल 293 सीटों में से 207 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है. तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटो पर जीत हासिल की है. राज्य की एक सीट पर विधानसभा सीट फाल्टा में 21 मई को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 24 मई को आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसर, तुर्किये, ब्रिटेन समेत दुनियाभर के कई देशों की मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

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यह भी पढ़ें: Supreme Court: अब 34 नहीं, सबसे बड़ी अदालत में होंगे 38 जज, मोदी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी

वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया बंगाल चुनाव 

गौरतलब है कि जैसे देश की मीडिया ने पश्चिम बंगाल के साथ पांच राज्यों के चुनाव को कवर किया है, ठीक वैसे ही वर्ल्ड मीडिया ने भी बंगाल में बीजेपी की फतह को कवर किया है. दुनिया के अधिकांश अखबारों के पन्ने आज भगवा नजर आए, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर छपी रही. पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के जैसे रहा है, जहां पर आजादी के बाद आज तक भाजपा की सरकार नहीं बन पाई थी. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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