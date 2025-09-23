Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कॉमन पेनकिलर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को पेरासिटामोल, जो अमेरिका में टाइलेनॉल के नाम से बिकता है का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके ज्यादा सेवन से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि ट्रंप के इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. अब तक की रिसर्च में यह नहीं पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान टायलेनॉल लेने से ऑटिज्म होता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑटिज्म के मामलों के पीछे कोई एक वजह नहीं है, और पेरासिटामोल का सीधा संबंध इससे नहीं है.

हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा नेचुरल प्रेग्नेंसी

ट्रंप के बयान से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि यह दावा उन स्वास्थ्य नीतियों का हिस्सा है जो गर्भवती महिलाओं को "नेचुरल" तरीकों से गर्भावस्था और प्रसव के लिए प्रेरित करती हैं. यानी कि बिना वैक्सीन, दवाओं या मेडिकल सहायता के. ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में कोविड वैक्सीन और एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के खिलाफ भी कदम उठाए हैं, जबकि एक्सपर्ट्स इनका समर्थन करते हैं,

नेचुरल प्रेग्रेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश

ट्रंप का यह बयान उनके हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के लिए एक तरह की जीत माना जा रहा है. कैनेडी पहले भी बिना सबूत के ऑटिज्म से जुड़े दावे कर चुके हैं. यह ट्रंप प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें वे "नेचुरल माँ बनना" और "नेचुरल प्रेग्नेंसी" को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी बिना दवा, वैक्सीन या मेडिकल हस्तक्षेप के. बीते कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं की कोविड वैक्सीन और एंटीडिप्रेसेंट दवाओं तक पहुंच पर भी सवाल उठाए हैं.

महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक

एक ओर जहां महिलाओं को टायलेनॉल जैसी दर्द निवारक दवाओं से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार IVF जैसे आधुनिक इलाज को भी हतोत्साहित कर रही है. इसके बजाय रिस्टोरेटिव रिप्रोडक्टिव मेडिसिन (RRM) जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी सफलता को लेकर मेडिकल स्टडी बहुत कम हैं.

महिलाओं पर बढ़ रहा है दबाव

ट्रंप प्रशासन की यह सोच कि महिलाएं बिना किसी दवा, वैक्सीन या मेडिकल मदद के मां बनें, एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे रही है. जर्नलिस्ट एमी लारोका के अनुसार, महिलाओं पर मां बनने का सामाजिक और राजनीतिक दबाव तो है, लेकिन उन्हें जरूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा. न मैटरनिटी लीव, न हेल्थ केयर, और न ही मानसिक स्वास्थ्य की मदद. ये माना जा रहा है कि महिलाओं को सबकुछ खुद ही संभालना चाहिए, और अगर वो मदद चाहती हैं तो उन्हें शर्मिंदा किया जाता है.

प्रेग्नेंट महिलाओं के मौत का आंकड़ा

2025 में CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में गर्भावस्था से जुड़ी करीब एक-तिहाई मौतें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं. जिनमें से कई आत्महत्या के मामले होते हैं. कोविड भी गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए घातक साबित हुआ है. एक 2021 की स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं गर्भावस्था में कोविड से संक्रमित हुई, उनके मरने का खतरा 20 गुना ज्यादा था. कई मामलों में उनके नवजात बच्चों को भी कोविड हुआ.