Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म
Advertisement
trendingNow12933075
Hindi Newsदुनिया

Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म

Trump Tylenol warning: अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ऑटिज्म की जड़ का पता लग गया है. इसका जवाब है टायलेनॉल जिसे एक कॉमन पेनकिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसे लेकर अभी कोई मेडिकल रिसर्च सामने नहीं आई है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक कॉमन पेनकिलर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को पेरासिटामोल, जो अमेरिका में टाइलेनॉल के नाम से बिकता है का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके ज्यादा सेवन से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि ट्रंप के इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. अब तक की रिसर्च में यह नहीं पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान टायलेनॉल लेने से ऑटिज्म होता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑटिज्म के मामलों के पीछे कोई एक वजह नहीं है, और पेरासिटामोल का सीधा संबंध इससे नहीं है.

हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा नेचुरल प्रेग्नेंसी

ट्रंप के बयान से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि यह दावा उन स्वास्थ्य नीतियों का हिस्सा है जो गर्भवती महिलाओं को "नेचुरल" तरीकों से गर्भावस्था और प्रसव के लिए प्रेरित करती हैं. यानी कि बिना वैक्सीन, दवाओं या मेडिकल सहायता के. ट्रंप प्रशासन ने हाल के महीनों में कोविड वैक्सीन और एंटीडिप्रेसेंट दवाओं के खिलाफ भी कदम उठाए हैं, जबकि एक्सपर्ट्स इनका समर्थन करते हैं,

Add Zee News as a Preferred Source

नेचुरल प्रेग्रेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश

ट्रंप का यह बयान उनके हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के लिए एक तरह की जीत माना जा रहा है. कैनेडी पहले भी बिना सबूत के ऑटिज्म से जुड़े दावे कर चुके हैं. यह ट्रंप प्रशासन के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें वे "नेचुरल माँ बनना" और "नेचुरल प्रेग्नेंसी" को बढ़ावा देना चाहते हैं, यानी बिना दवा, वैक्सीन या मेडिकल हस्तक्षेप के. बीते कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं की कोविड वैक्सीन और एंटीडिप्रेसेंट दवाओं तक पहुंच पर भी सवाल उठाए हैं. 

महिलाओं की सेहत के लिए खतरनाक

एक ओर जहां महिलाओं को टायलेनॉल जैसी दर्द निवारक दवाओं से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार IVF जैसे आधुनिक इलाज को भी हतोत्साहित कर रही है. इसके बजाय रिस्टोरेटिव रिप्रोडक्टिव मेडिसिन (RRM) जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी सफलता को लेकर मेडिकल स्टडी बहुत कम हैं. 

महिलाओं पर बढ़ रहा है दबाव

ट्रंप प्रशासन की यह सोच कि महिलाएं बिना किसी दवा, वैक्सीन या मेडिकल मदद के मां बनें, एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म दे रही है. जर्नलिस्ट एमी लारोका के अनुसार, महिलाओं पर मां बनने का सामाजिक और राजनीतिक दबाव तो है, लेकिन उन्हें जरूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा. न मैटरनिटी लीव, न हेल्थ केयर, और न ही मानसिक स्वास्थ्य की मदद. ये माना जा रहा है कि महिलाओं को सबकुछ खुद ही संभालना चाहिए, और अगर वो मदद चाहती हैं तो उन्हें शर्मिंदा किया जाता है.

प्रेग्नेंट महिलाओं के मौत का आंकड़ा

2025 में CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में गर्भावस्था से जुड़ी करीब एक-तिहाई मौतें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं. जिनमें से कई आत्महत्या के मामले होते हैं. कोविड भी गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए घातक साबित हुआ है. एक 2021 की स्टडी में पाया गया कि जो महिलाएं गर्भावस्था में कोविड से संक्रमित हुई, उनके मरने का खतरा 20 गुना ज्यादा था. कई मामलों में उनके नवजात बच्चों को भी कोविड हुआ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Trump Tylenol warning

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;