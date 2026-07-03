/हमने 999 अरब डॉलर खर्च किए, बदले में कुछ नहीं मिला... NATO पर फिर भड़के ट्रंप, अमेरिका पर बोझ बढ़ाने का लगाया आरोप

Trump Furious On NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से अपने NATO सहगियों से खफा हैं. समय-समय पर वह इसपर तंज कसते रहे हैं. अब उन्होंने NATO सदस्यों के मिलिट्री बजट की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने दावा किया कि वाशिंगटन किसी भी अन्य देशों के मुकाबले इस डिफेंस ब्लॉक को अधिक वित्तीय सहायता पहुंचाता है, जबकि बदले में उसे केवल न्यूनतम फल ही मिलता है.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट शेयर किया और उसमें बताया कि अमेरिका ने साल 2014 और 2025 के बीच NATO पर 999 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जिससे बाकी देशों के खर्चों को काफी कम कर दिया जाता है. इसके लिए ट्रंप ने मौजूदा वित्तीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और इस असामान्य बंटवारे को अनुचित बताया.
ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा,' अमेरिका NATO की सुरक्षा के लिए किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा खर्च करता है, जबकि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता. अमेरिका 999 अरब डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 90.5 अरब डॉलर, फ्रांस 66.5 अरब डॉलर, इटली 48.8 अरब डॉलर, पोलैंड 44.3 अरब डॉलर. जर्मनी समेत दूसरे देशों का खर्च इससे कहीं कम है.(2014-2025) बेतुका. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप.'
बता दें कि ट्रंप ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लगातार यूरोपीय NATO सदस्यों पर अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर और स्ट्रैटजिक सपोर्ट पर बेहद ज्यादा निर्भर होने का आरोप लगाया, जबकि वे लगातार उन्हें अपने देश में बजट के बंटवारे को बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं. ट्रंप की ओर से यह ताजा हमला ऐसे मौके पर आया है, जब पूरे यूरोप में रक्षा स्थितियों और अमेरिका के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट के बीच बड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है. इसके चलते NATO देशों को अपनी सेना मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ रहा है.
NATO सदस्य देशों से पिछले कई सालों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने GDP का कम से कम 2 प्रतिशत डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल करें. यह एक विशिष्ट मानदंड है, जिसका बोझ ट्रंप ने कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से समान रूप से साझा करने की मांग करते हुए जिक्र किया है.