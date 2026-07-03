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हमने 999 अरब डॉलर खर्च किए, बदले में कुछ नहीं मिला... NATO पर फिर भड़के ट्रंप, अमेरिका पर बोझ बढ़ाने का लगाया आरोप

America Expenditure On NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NATO सदस्यों के मिलिट्री बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वाशिंगटन अन्य देशों के मुकाबले से सबसे ज्यादा आर्थिक मदद पहुंचाता है. इसको लेकर ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:52 PM IST
हमने 999 अरब डॉलर खर्च किए, बदले में कुछ नहीं मिला... NATO पर फिर भड़के ट्रंप, अमेरिका पर बोझ बढ़ाने का लगाया आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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