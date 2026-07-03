/हमने 999 अरब डॉलर खर्च किए, बदले में कुछ नहीं मिला... NATO पर फिर भड़के ट्रंप, अमेरिका पर बोझ बढ़ाने का लगाया आरोप

बता दें कि ट्रंप ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लगातार यूरोपीय NATO सदस्यों पर अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर और स्ट्रैटजिक सपोर्ट पर बेहद ज्यादा निर्भर होने का आरोप लगाया, जबकि वे लगातार उन्हें अपने देश में बजट के बंटवारे को बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं. ट्रंप की ओर से यह ताजा हमला ऐसे मौके पर आया है, जब पूरे यूरोप में रक्षा स्थितियों और अमेरिका के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट के बीच बड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है. इसके चलते NATO देशों को अपनी सेना मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ रहा है.