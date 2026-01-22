क्या थमेगा यूक्रेन में मिसाइलों और बमों का शोर? कल पुतिन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इन मुद्दों पर होगी बात

Trump To Meet Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि ट्रंप इस मीटिंग में पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध में शांति समझौते को लेकर बातचीत करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज ही दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी. ट्रंप ने इससे पहले भी शांति समझौते को लेकर पुतिन से बातचीत की थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया.

