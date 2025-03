ट्रंप की खूबसूरत प्रेस सेक्रेट्री, बातों से अच्छे-अच्छों को कर देती है धाराशायी, अब एक जवाब हो रहा वायरल

Press Secretary Karoline Leavitt: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी का पद संभाल रहीं कैरोलिन लेविट दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 27 साल की कैरोलिन न सिर्फ इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रेस सचिव बल्कि बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. ताजा उदाहरण व्हाइट हाउस में होने वाली दैनिक ब्रफिंग का है.

कैरोलिन लेविट की बेबाकी

कैरोलिन लेविट किसी भी सवाल का बेबाकी से जवाब देती हैं. इसके चलते कई बार मीडियाकर्मियों के साथ उनके टकराव को भी देखा गया है. हाल ही में व्हाइट हाउस में आयोजित हुई दैनिक ब्रीफिंग के दौरान योरोपीय संसद के फ्रांसीसी सदस्य राफेल ग्लकस्मैन ने कैरोलिन से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वापस करने की मांग की.

Politicians in France are asking for the Statue of Liberty BACK.

Karoline Leavitt chose VIOLENCE:

"I would like to remind France that it's only because of the USA that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country”

WOW. pic.twitter.com/PuG864VYj1

— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 17, 2025