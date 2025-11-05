'ये पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना...,' ममदानी की टिप्पणियों पर भड़कीं ट्रंप की सेक्रेटरी, वोटरों को धमकाने के आरोप को बताया बकवास

Zohran Mamdani Accusation On Donald Trump: अमेरिका में व्हाइट हाइस की सचिव कैरोलिन लेविट ने जोहरान ममदानी की ओर से ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को गैरजिम्मेदाराना बताया.
New York Mayor Election: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बीते दिन मेयर पद के चुनाव को लेकर वोटिंग की गई. इस बीच जोहरान ममदानी की ओर से ट्रंप पर लगाए गए आरोपों पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रिएक्शन दिया. उन्होंने मंगलवार 4 नवंबर 2025 को प्रेस वार्ता में जोहरान ममदानी की ओर से ट्रंप के मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप को निराधार बताया. यहां तक की लेविट ने ममदानी की टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना बताया.
लेविट से ममदानी की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने मतदान केंद्रों पर बम की धमकियों और धमकाने के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया था. लेविट ने कहा,' मैंने टिप्पणियां देखी हैं और मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना हैं और वे शून्य साक्ष्य पर आधारित हैं.' लेविट ने यह भी कहा कि यह इस बात का उदाहरण है कि डेमोक्रेट पार्टी किस तरह से कुछ नहीं कहती. लेविट ने कहा कि ममदानी केवल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं.
ममदानी के बारे में बात करते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह देखकर बेहद दुख होता है कि शीर्ष पद पर बैठा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बातें कह रहा है, जबकि स्पष्ट रूप से उनका उन धमकियों से कोई लेना-देना नहीं है. लेविट से ममदानी के जीतने पर ट्रंप की फंडिंग में कटौती की धमकी को लेकर भी सवाल किया गया. इसको लेकर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगी कि राष्ट्रपति भविष्य में क्या करेंगे. लेविट ने कहा,'देखते हैं आज रात क्या होता है और फिर मैं उन्हें इस पर आगे बोलने दूंगी.'
ब्रीफिंग के दौरान जब लेविट से यह पूछा गया कि ट्रंप मेयर पद के लिए एंड्रयू कुओमो का समर्थन क्यों कर रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा,' मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने अपनी बात कह दी है और वह आज इन चुनावों में क्या होते देखना चाहते हैं.' कैरोलिन लेविट ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप वर्तमान चुनाव के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप को न्यू यॉर्कर बेहद पसंद है और वे हर समय इसके बारे में बात करते हैं.