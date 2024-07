US News: कौन बनेगा US का नया राष्ट्रपति? इस अमेरिकी ज्योतिषी ने बताया नाम, बाइडेन- कमला पर सच हो चुकी हैं भविष्यवाणी

Who will become the new President of US: अमेरिका में जो बाइडेन के दौड़ से हटने के बाद कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद की फाइट होना तय हो गया है. बाइडेन को जहां ट्रंप के मुकाबले कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था, वहीं कमला हैरिस के आने के बाद परिस्थितियां एकदम से बदल गई हैं. कमला हैरिस को उदारवादियों, अश्वेत वोटर्स, वामपंथी और भारतवंशियों के वोट मिलने की उम्मीद है. वहीं ट्रंप को अपने रूढिवादी लेकिन एकजुट वोटर्स पर जीत दिलाने का पूरा भरोसा है.

इस ज्योतिष ने बता दिया नए US राष्ट्रपति का नाम

ऊंट किस करवट बैठ जाए, कोई कह नहीं सकता. लेकिन अमेरिका की एक ज्योतिषी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम अभी से बता दिया है. हैरत की बात ये है कि उनकी इस साल की गई सारी भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच साबित होती आई हैं. नए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताने वाले अमेरिकी ज्योतिषी का नाम एमी ट्रिप है. वे एक महिला हैं.

बाइडेन के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी है सच

सबसे पहले उनकी जो बाइडेन के बारे में की गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं. उन्होंने 11 जुलाई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बाइडेन के बारे में पोस्ट कर भविष्यवाणी की थी. उन्होंने लिखा था, 'अगर बाइडेन किन्हीं परिस्थितियों में अगले राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हटने का फैसला करते हैं तो यह मकर पूर्णिमा पर 29° मकर राशि में होगा. असल में मकर राशि सरकार और बुढ़ापे का नियमन करती है. जबकि 29° अंत का प्रतीक है.' जब इंटरनेट यूजर्स ने उनसे सटीक तारीख पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया था, '21 जुलाई'.

If Biden is made to step down (because he won’t on his own) it will be at the Capricorn Full Moon at 29° Capricorn. Capricorn rules the government and old age. 29° is an ending.

— starheal (@starheal) July 11, 2024