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चीन की बढ़ती ताकत से सहमा अमेरिका: पृथ्वी से आगे अब चंद्रमा तक जंग लड़ने की तैयारी, स्पेस में नई क्षमताएं विकसित कर रहा US

US Space Weapons Plan: चीन की बढ़ती ताकत से अमेरिका सहमा हुआ है. भविष्य की जंगों को देखते हुए अब वह पृथ्वी से आगे चंद्रमा तक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 19, 2026, 04:48 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:48 AM IST
चीन की बढ़ती ताकत से सहमा अमेरिका: पृथ्वी से आगे अब चंद्रमा तक जंग लड़ने की तैयारी, स्पेस में नई क्षमताएं विकसित कर रहा US

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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