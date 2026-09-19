/चीन की बढ़ती ताकत से सहमा अमेरिका: पृथ्वी से आगे अब चंद्रमा तक जंग लड़ने की तैयारी, स्पेस में नई क्षमताएं विकसित कर रहा US

US Military Preparations Against China: अमेरिका ने हाल में कबूल किया है कि उसने भविष्य में होने वाली जंगों को देखते हुए अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए हैं. उसने कौन-से वेपन डिप्लॉय किए हैं, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, अब यूएस मिलिट्री ने इससे आगे का प्लान सार्वजनिक कर दुनिया को चौंका दिया है. उसने कहा कि वह भविष्य के ऐसे युद्धों के लिए खुद को ढाल रही है, जिसमें लड़ाइयां पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़कर चंद्रमा के आसपास के क्षेत्र तक फैल सकती हैं.
यह बात अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल डैन केन (Dan Caine) ने कहा. वे वाशिंगटन के एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में माहौल लगातार प्रतिस्पर्धी बनता जा रहा है. दुनिया के कई देश स्पेस में अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं. वे अंतरिक्ष में और दूर तक काम करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी सैन्य बलों को भी समुद्र तल से लेकर सिस्लूनर स्पेस (पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का क्षेत्र) तक लड़ने, टिके रहने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए.
अमेरिकी स्पेस फोर्स के कॉम्बैट फोर्सेज कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेगरी गैग्नन ने ऐसी ही बात कही. उन्होंने कहा कि संभावित विरोधी अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की कोशिश कर सकते हैं. लिहाजा, अमेरिका बलों को भी अलर्ट रहना होगा. यूएस स्पेस फोर्स का काम अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए तैयार रहने में मदद करना है.
गैग्नन ने कहा कि संभावित विरोधी अंतरिक्ष में अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने की फिराक में हैं. चीन का जिक्र करते हुए गैग्नन ने कहा, चीन जैसे हमारे संभावित विरोधी अंतरिक्ष प्रणाली के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय रूप से गतिविधियां चला रहे हैं."
बताते चलें कि अमेरिका समेत कई देशों ने पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है. हालांकि, इस तरह के परीक्षणों में उन्होंने दूसरे मुल्कों के उपग्रहों को निशाना बनाने के बजाय जमीन से लॉन्च किए अपने हथियारों से अपने ही उपग्रहों को उड़ाया था.
इनमें चीन भी शामिल है. उसने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार किया है. चीन ने 2024 में अपने खुद के सैन्य अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की थी, जिसे अंतरिक्ष से जुड़े संकटों का जवाब देने की अपनी क्षमता को मजबूत करने का काम सौंपा गया है.
हालांकि, अब उसने स्पेस में वेपन तैनात करने की अमेरिका की योजना का विरोध किया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बीजिंग बाहरी अंतरिक्ष को सैन्य प्रतिस्पर्धा का एक और अखाड़ा बनाने का विरोध करता है.
उन्होंने कहा, 'चीन हमेशा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन करता है. वह बाहरी अंतरिक्ष की सुरक्षा बनाए रखता है और बाहरी अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण, सैनिकीकरण और हथियारों की दौड़ का विरोध करता है.'