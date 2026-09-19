/चीन की बढ़ती ताकत से सहमा अमेरिका: पृथ्वी से आगे अब चंद्रमा तक जंग लड़ने की तैयारी, स्पेस में नई क्षमताएं विकसित कर रहा US

यह बात अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल डैन केन (Dan Caine) ने कहा. वे वाशिंगटन के एयर, स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में माहौल लगातार प्रतिस्पर्धी बनता जा रहा है. दुनिया के कई देश स्पेस में अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं. वे अंतरिक्ष में और दूर तक काम करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी सैन्य बलों को भी समुद्र तल से लेकर सिस्लूनर स्पेस (पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का क्षेत्र) तक लड़ने, टिके रहने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए.