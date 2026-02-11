बदल गए US के सुर! PoK और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताने वाला मैप भी डिलीट किया

Advertisement
US removes India map showing pok aksai chin: अमेरिका ने अपने ट्रेड डील पोस्ट से भारत का नक्शा हटा दिया जिसमें पीओके और अक्साई चिन भारत में दिखाए गए थे. ये कदम भारत की आपत्ति के बाद विवाद को शांत करने के लिए उठाया गया था. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:54 AM IST
US removes India map showing pok aksai chin: भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील की घोषणा हुई थी, लेकिन सुर्खियां व्यापार से ज्यादा एक अमेरिका द्वारा पोस्ट किए गए नक्शे ने बटोर ली, अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय ने एक ऐसा नक्शा पोस्ट किया था जिसमें पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था. दशकों से पाकिस्तान और चीन के दावों का समर्थन करने वाले अमेरिकी नक्शों के इतिहास को देखते हुए यह एक क्रांतिकारी बदलाव लगा था. लेकिन जैसे ही इस पर चर्चा शुरू हुई, अमेरिका ने रहस्यमयी तरीके से पोस्ट को डिलीट कर दिया. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ये अमेरिका का कोई बड़ा रणनीतिक संकेत था या महज एक तकनीकी गलती थी. आइए समझते हैं इस विवाद और नई ट्रेड डील के पीछे का पूरा समीकरण क्या था

अचानक बदल गया अमेरिका
यह पोस्ट पिछले हफ्ते न्यू दिल्ली के साथ ट्रेड डील की घोषणा के दौरान किया गया था. इस नक्शे ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि इससे पहले अमेरिकी नक्शों में पीओके को अलग दिखाया जाता था, जिससे पाकिस्तान की मांगों का सम्मान किया जाता था. नक्शा ऐसा था जिसमें सभी विवादित क्षेत्र भारत का हिस्सा दिखाए गए थे, जिससे अमेरिका की ओर से अचानक बदलाव जैसा लगा. 

इस पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह के सवाल उठाए कि क्या यह गलती थी या दोनों देशों के संबंधों में सुधार के बीच एक रणनीतिक कदम था. इसके बाद अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि कार्यालय ने इस पोस्ट को पूरी तरह से अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से हटा दिया. पहले अमेरिकी सरकारी नक्शों में पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर को अलग दिखाया जाता था, ताकि पाकिस्तान की दावों का सम्मान हो. 

विवादित क्षेत्रों को किया भारत में शामिल 
लेकिन इस हटाए गए नक्शे में ऐसी कोई अलग पहचान नहीं थी और भारत के अंदर सभी विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया था. अक्साई चिन, जो लद्दाख के उत्तर-पूर्वी हिस्से में है, को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया था. चीन हमेशा से अक्साई चिन पर दावा करता रहा है, जबकि भारत ने इसे साफ तौर पर नकारा है.

हाल के समय में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद भी रहे हैं. लेकिन अब दोनों देशों ने सीमा शुल्क कम करने पर सहमति दी है. अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत का टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, जो एशियाई देशों में सबसे कम है. यह व्यापारिक समझौता दोनों देशों के बीच नई साझेदारी के लिए रास्ता खोलता है.

भारत ने बार-बार अपने संपूर्ण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र पर दावा किया है. विदेश मंत्रालय ने हमेशा गलत नक्शों पर आपत्ति जताई है, खासकर जब अमेरिकी विदेश विभाग और अन्य वैश्विक एजेंसियां भारत के नक्शे में गलतियां करती हैं. अब अमेरिका ने इस पोस्ट को हटाकर भारत की आपत्ति को ध्यान में रखा है, जिससे विवाद को शांत किया गया.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

