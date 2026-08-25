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अमेरिकी टेरर लिस्ट से बाहर हुआ सीरिया, दमिश्क ने ट्रंप सरकार के फैसले का किया स्वागत

अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से बाहर कर दिया है. करीब 47 साल बाद सीरिया का नाम इस अमेरिकी सूची से बाहर हुआ है. दमिश्क ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग-थलग स्थिति खत्म करने और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, सीरिया की नई सरकार के आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 25, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:19 AM IST
अमेरिकी टेरर लिस्ट से बाहर हुआ सीरिया, दमिश्क ने ट्रंप सरकार के फैसले का किया स्वागत

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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