/अमेरिकी टेरर लिस्ट से बाहर हुआ सीरिया, दमिश्क ने ट्रंप सरकार के फैसले का किया स्वागत

लंबे गृहयुद्ध और कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से सीरिया के शहर खंडहर बन चुके थे और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा था. अब अमेरिका की लिस्ट से बाहर आने के बाद यहां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और बिजनेस ग्रुप्स कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, हेल्थ और टेलीकॉम सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के रास्ते खुलेंगे, जिससे लोकल करेंसी को मजबूती मिलेगी और महंगाई से जूझ रही आम जनता को सीधी राहत मिलेगी. इस फैसले के बाद अब यूएन और दुनिया भर की राहत एजेंसियों के लिए फंड ट्रांसफर करना और ग्राउंड लेवल पर रिलीफ प्रोजेक्ट्स चलाना पहले से काफी आसान हो जाएगा. अब मिडिल ईस्ट में नए कूटनीतिक समीकरण बनेंगे, जिससे सीरिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे. कुल मिलाकर, सीरिया के लिए यह फैसला सालों के अंधकार के बाद एक नई सुबह जैसा है.