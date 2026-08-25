/अमेरिकी टेरर लिस्ट से बाहर हुआ सीरिया, दमिश्क ने ट्रंप सरकार के फैसले का किया स्वागत

सीरिया के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. अमेरिका ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सीरिया को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों (स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म) की अपनी लिस्ट से पूरी तरह बाहर कर दिया है.
सीरिया ने वॉशिंगटन के इस रुख का खुले दिल से स्वागत किया है और इसे अपने लिए एक नए युग की शुरुआत बताया है. युद्ध और पाबंदियों की मार झेल रहे इस देश का मानना है कि इस फैसले से अब दुनिया में अलग-थलग पड़ा सीरिया फिर से ग्लोबल मेनस्ट्रीम में लौटेगा और देश के रीकंस्ट्रक्शन को नई रफ्तार मिलेगी.
सीरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका का यह कदम सीरिया के विदेशी रिश्तों में एक नए चैप्टर का आगाज है. पिछले कई सालों से जारी तबाही के बाद अब देश को अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने का मौका मिलेगा. अधिकारियों का कहना है कि ब्लैकलिस्ट से नाम हटने के बाद अब विदेशी कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए सीरिया में काम करना आसान हो जाएगा, जिससे लोकल लेवल पर जॉब्स के नए मौके बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश में शांति और सिक्योरिटी कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सीरिया और इराक मामलों के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट के स्पेशल दूत टॉम बैरक ने सोमवार को इस बात की ऑफिशियल घोषणा की. उन्होंने साफ किया कि वॉशिंगटन ने औपचारिक रूप से सीरिया को आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाले देशों की लिस्ट से अलग कर दिया है.
यह कोई मामूली फैसला नहीं है, क्योंकि सीरिया पिछले 47 सालों से इस लिस्ट का हिस्सा था. अमेरिका ने साल 1979 में पहली बार सीरिया को इस ब्लैकलिस्ट में डाला था. उस दौर में वॉशिंगटन का आरोप था कि तत्कालीन सीरियाई हुकूमत लेबनान के हिजबुल्लाह, कुछ फिलिस्तीनी ग्रुप्स और ईरान की मदद करती है. ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की कतार में सीरिया भी दशकों तक खड़ा रहा. इस टैग की वजह से सीरिया पर कड़े ग्लोबल फाइनेंशियल प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके चलते कोई भी बड़ा देश या मल्टीनेशनल कंपनी वहां खुलकर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी.
अमेरिकी स्पेशल दूत टॉम बैरक ने इस फैसले की अहमियत बताते हुए कहा कि दशकों पुरानी इस पाबंदी ने आम सीरियाई जनता को उन मौकों, बिजनेस और बड़े इन्वेस्टमेंट्स से दूर रखा था, जिनकी देश को फिर से खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी. उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों और दुनिया के बीच खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार आखिरकार गिर गई है.
इस बड़े कूटनीतिक बदलाव के पीछे सीरिया की नई लीडरशिप के कदम बताए जा रहे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बारे में विस्तार से बात करते हुए बताया कि यह फैसला सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा की सरकार द्वारा उठाए गए पॉजिटिव कदमों के बाद लिया गया है. रुबियो ने कहा कि सीरिया की नई हुकूमत ने इंटरनेशनल आतंकवाद से पूरी तरह दूरी बना ली है और पिछले एक साल में टेररिज्म के खात्मे के लिए जमीन पर कड़े और असरदार कदम उठाए हैं. उनकी इसी ईमानदारी और कमिटमेंट को देखते हुए अमेरिका ने यह पाबंदी हटाने की पहल की है.
वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने सीरिया के लोगों को आगे बढ़ने और तरक्की करने का पूरा मौका देने की बात कही थी. बेसेंट के मुताबिक, इस कदम से सीरिया में भारी विदेशी निवेश आएगा, जिससे न सिर्फ वहां की इकॉनमी मजबूत होगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा.
लंबे गृहयुद्ध और कड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से सीरिया के शहर खंडहर बन चुके थे और बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा था. अब अमेरिका की लिस्ट से बाहर आने के बाद यहां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और बिजनेस ग्रुप्स कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, हेल्थ और टेलीकॉम सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के रास्ते खुलेंगे, जिससे लोकल करेंसी को मजबूती मिलेगी और महंगाई से जूझ रही आम जनता को सीधी राहत मिलेगी. इस फैसले के बाद अब यूएन और दुनिया भर की राहत एजेंसियों के लिए फंड ट्रांसफर करना और ग्राउंड लेवल पर रिलीफ प्रोजेक्ट्स चलाना पहले से काफी आसान हो जाएगा. अब मिडिल ईस्ट में नए कूटनीतिक समीकरण बनेंगे, जिससे सीरिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे. कुल मिलाकर, सीरिया के लिए यह फैसला सालों के अंधकार के बाद एक नई सुबह जैसा है.