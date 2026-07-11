वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के साथ बदसलूकी, बोले- 'अमेरिकी हथियारों से ही हमें घेरा'

मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका से लेकर इजरायल तक के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक के दौरे के दौरान इजरायली उपद्रवियों ने उन्हें और उनके पूरे काफिले को बंदूकों की नोक पर बंधक बना लिया. हैराने वाली बात यह है कि अमेरिकी सासंद को डराने के लिए जिन खतरनाक मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया, वे खुद मेड इन अमेरिका थीं.
यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब रो खन्ना वेस्ट बैंक के खिरबेट जानुता गांव का दौरा करने पहुंचे थे. यह एक ऐसा इलाका है जहां इजरायली उपद्रवियों के हमलों के कारण स्थानीय फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है.
रॉयटर्स से बात करते हुए रो खन्ना ने बताया कि वो एक ऐसे गांव पहुंचे थे जिसे इजरायली उपद्रवियों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. वहां के स्कूल और घरों को नष्ट कर दिया गया था. जब हम उसे देख रहे थे, तभी कुछ गुंडे अमेरिका में बनी M4 मशीन गन लेकर आए और उन्हें रोक लिया. उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया और फिर इजरायली सेना को बुला लिया. इजरायली सेना भी अमेरिकी सांसद का साथ देने के बजाय उन उपद्रवियों के पक्ष में खड़ी दिखी.
अमेरिकी सांसद के सहयोगी कैमरून कास्की के मुताबिक उनके दल को एक घंटे से ज्यादा समय तक रोक लिया गया. इस दौरान उन्होंने यरूशलेम में मौजूद अमेरिकी दूतावास से भी मदद मांगी, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने बीच-बचाव किया. दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने माना कि उन्हें खिरबेट जानुता के पास वाहनों को रोके जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सेना ने भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कराया. हालांकि, सेना ने अमेरिकी सांसद के आरोपों पर कोई सीधा कमेंट नहीं किया.
2028 राष्ट्रपति चुनाव और डेमोक्रेटिक पार्टी में दरार
रो खन्ना के अनुसार उन्होंने इस दौरे के दौरान इजरायली अधिकारियों से मिलने के बजाय फिलिस्तीनी लोगों से मिलने को प्राथमिकता दी, जिससे वे जमीनी हकीकत को करीब से समझ सकें. साल 2028 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे खन्ना ने कहा कि इस घटना के बाद उनका इरादा और मजबूत हो गया है.
उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा कि अगर आप फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों, गाजा में हो रहे नरसंहार और वेस्ट बैंक में रंगभेद के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो भले ही मजबूत हों, लेकिन नैतिक रूप से कमजोर हैं. हालांकि, इजरायल ने हमेशा की तरह गाजा में नरसंहार और वेस्ट बैंक में रंगभेद के आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब नवंबर मिडटर्म चुनावों से पहले इजरायल को लेकर अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ गए हैं. रॉयटर्स के एक सर्वे के अनुसार, डेमोक्रेटिक वोटर्स के बीच इजरायल की लोकप्रियता 59% से कम होकर मात्र 22% हो गई है. अब कई अमेरिकी सांसद इजरायल को दी जाने वाली 3.8 अरब डॉलर की सालाना सैन्य मदद पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.