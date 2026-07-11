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वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के साथ बदसलूकी, बोले- 'अमेरिकी हथियारों से ही हमें घेरा'

वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के काफिले को हथियारबंद इजरायली नागरिकों द्वारा रोकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रो खन्ना का आरोप है कि उन्हें डराने के लिए अमेरिकी बंदूकों का ही इस्तेमाल किया गया, जिसने अब वाशिंगटन से यरूशलेम तक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:16 PM IST
वेस्ट बैंक में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना के साथ बदसलूकी, बोले- 'अमेरिकी हथियारों से ही हमें घेरा'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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