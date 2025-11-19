Advertisement
चीन की अमेरिका ने खोली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 'राफेल' गिराने की फैलाई थी अफवाह

India-China Rafale : अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एआई और वीडियो गेम की तस्वीरों की मदद से दिखाया कि कैसे उसके हथियारों ने राफेल को मलबे में तब्दील कर दिया. रिपोर्ट ने यह भी कहा गया कि चीन ने मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों का प्रदर्शन किया. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:16 PM IST
चीन की अमेरिका ने खोली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 'राफेल' गिराने की फैलाई थी अफवाह

China Disinformation: जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इस बात का पाकिस्तान ने जमकर झूठा प्रचार किया था कि उसने भारत का सबसे एडवांस राफेल फाइटर जेट गिरा दिया है. लेकिन भारत ने इसका जमकर खंडन किया था. अब अमेरिका ने पाक के इस दावे की खोल डाली है. यूएस-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने दावा किया है कि चीन ने फ्रांस के राफेल विमान को लेकर जमकर दुष्प्रचार अभियान चलाया था. उसने फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अपने फाइटर जेट जे-35 का प्रमोशन किया था. 

रिपोर्ट के मुताबिक, मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य तकरार खत्म हो गई तब चीन ने अपना कैंपेन चलाया. अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है, 'मई 2025 में भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के बाद, चीन ने अपने जे-35 विमानों के पक्ष में फ्रांसीसी राफेल विमानों की बिक्री में रुकावट डालने के लिए एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया, जिसमें नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चीन के हथियारों से नष्ट किए गए विमानों के कथित मलबे की एआई तस्वीरें पब्लिश की गईं.'

चीन ने राफेल पर किया दुष्प्रचार

यह रिपोर्ट फ्रांसीसी सेना और खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह दावा किए जाने के कुछ महीने बाद आई है कि एक देश उसके राफेल विमानों के खिलाफ 'दुष्प्रचार' अभियान चला रहा है. एसोसिएटेड प्रेस ने एक फ्रांसीसी खुफिया आकलन का हवाला देते हुए बताया था कि चीनी दूतावासों में रक्षा अताशे राफेल की बिक्री को कमज़ोर करने के लिए कैंपेन चला रहे थे. 

दरअसल चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य टकराव का फायदा उठाने का प्लान बनाया था. उसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि बॉर्डर पर जब जंग छिड़े तो उस वक्त में उसके हथियार कितने कारगर हैं ताकि उनकी बिक्री बढ़ सके.

बनाए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स

अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एआई और वीडियो गेम की तस्वीरों की मदद से दिखाया कि कैसे उसके हथियारों ने राफेल को मलबे में तब्दील कर दिया. रिपोर्ट ने यह भी कहा गया कि चीन ने मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों का प्रदर्शन किया. 

रिपोर्ट के मुताबिक, राफेल डील पर प्रोग्रेस चल रही थी, लेकिन फिर भी चीन ने इंडोनेशिया को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह बिक्री रोक दे, जिससे अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की सैन्य खरीद में और अधिक घुसपैठ हो गई.

 

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

