ईरान में स्कूल पर मिसाइल स्ट्राइक पर अमेरिका जिम्मेदार? जांच रिपोर्ट से बढ़ सकती है ट्रंप की टेंशन!

ईरान में एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर अब पेंटागन की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में स्थित शजराह तैय्यबेह स्कूल पर हुआ हमला दरअसल अमेरिकी सेना की एक गंभीर गलती का नतीजा था. जांच के मुताबिक अमेरिकी सेना उस इलाके में एक ईरानी नौसैनिक ठिकाने को निशाना बना रही थी. लेकिन टार्गेट तय करते समय पुराने और गलत टार्गेटिंग डेटा का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से दागी गई टॉमहॉक क्रूज मिसाइल अपने असली लक्ष्य से भटक गई और सीधे स्कूल की इमारत से जा टकराई.

शुरुआती जांच में माना गया है कि यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि खुफिया जानकारी और टार्गेटिंग सिस्टम में हुई चूक के कारण यह हादसा हुआ. इस घटना के बाद अमेरिकी सैन्य तंत्र के अंदर भी टार्गेटिंग प्रक्रिया और डेटा की सटीकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वहीं इस हमले को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी और इस घटना की अमेरिकी मिलिट्री जांच में हुए खुलासों के बारे में जानकारी रखने वाले एक दूसरे शख्स के मुताबिक, पुरानी इंटेलिजेंस की वजह से शायद अमेरिका ने ईरान के एक एलिमेंट्री स्कूल पर जानलेवा मिसाइल हमला किया, जिसमें लड़ाई के शुरुआती घंटों में 165 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे. स्कूल पर बमबारी और उसमें बच्चों की मौत युद्ध का मुख्य मुद्दा बन गई है. अगर यह कन्फर्म हो जाता है कि यह यूएस के हाथों हुआ था, तो यह पिछले दो दशकों में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हुई सबसे ज्यादा आम लोगों की मौत की घटनाओं में से एक होगी.

45 से ज्यादा सीनटरों ने मांगा जवाब

दर्जनों डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने बुधवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगा, क्योंकि बढ़ते सबूतों से पता चला कि ईरान के एक एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले के लिए शायद यूएस ही जिम्मेदार था, जिसमें 165 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से कई बच्चे थे. 45 से ज्यादा सीनेटरों के लेटर में डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ पर दबाव डालते हुए पूछा कि क्या इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका था? सीनेटरों ने ये भी पूछा कि क्या बिल्डिंग का हमले से पहले एनालिसिस किया गया था? सीनेटरों ने पेंटागन के उस ऑफिस को खाली करने पर भी चिंता जताई. सीनेटरों पत्र में पूछा, 'इस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, डिपार्टमेंट में बजट और कर्मचारियों की कटौती ने मिलिट्री कमांड को आम लोगों की मौत को रोकने और उनसे निपटने के लिए जरूरी रिसोर्स से वंचित कर दिया है.'

जानकारी देने में की आनाकानी कर रहा व्हाइट हाउस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, बाद में कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि कौन दोषी है, और फिर कहा कि वह पेंटागन की जांच के नतीजों को मान लेंगे. यह मामला बुधवार को और ज्यादा अहम हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार रिपोर्ट किया कि शुरुआती जांच में पाया गया कि यूएस जिम्मेदार है. शुरुआती नतीजों के बाद पेंटागन से तुरंत और जानकारी मांगी गई. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है. अमेरिकी अधिकारी और मामले से वाकिफ वो शख्स, दोनों ने नाम न बताने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से इस संवेदनशील मुद्दे पर जानकारी दी.

जब स्कूल पर हमला हुआ तो बच्चों से भरी थी इमारतें

पेंटागन के एक पुराने अधिकारी ने कहा कि 28 फरवरी को शजारेह तैयबेह एलिमेंट्री स्कूल पर हुआ हमला, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के पास के बेस के पास है. हमले के लिए US की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए सबूत बढ़ रहे हैं. ऐसे कई संकेत हैं जिससे पता चलता है कि स्कूल पर हमला टाला जा सकता था. ये हमले 28 फरवरी की सुबह हुए थे. तब स्कूल की बिल्डिंग छोटे बच्चों से भरी हुई थी. AP की रिपोर्ट से पता चलता है कि स्क और उसी दिन हमले वाले दूसरे टारगेट, हवा से दिखने वाली ऐसी खासियतें थीं जिनसे हमले से पहले उन्हें सिविलियन साइट के तौर पर पहचाना जा सकता था. इस हमले के वीडियो में एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में बनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को मिलिट्री कंपाउंड में टकराते हुए देखा जा सकता है. जबकि उस इलाके से पहले से ही धुआं उठ रहा था जहां स्कूल था.

सेटेलाइट से भी दिखाई देता था स्कूल

पब्लिक में मौजूद सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि स्कूल बिल्डिंग लगभग 2017 तक मिलिट्री कंपाउंड का हिस्सा थी, जब दोनों को अलग करने के लिए एक नई दीवार बनाई गई। प्रॉपर्टी पर एक वॉचटावर भी हटा दिया गया था. उसी समय की तस्वीरों से पता चलता है कि बिल्डिंग के चारों ओर की दीवारों पर चमकीले रंगों, खासकर नीले और गुलाबी रंग के म्यूरल बनाए गए थे. ये इतने चमकीले थे कि वे स्पेस से भी दिखाई देते हैं. स्कूल को ऑनलाइन मैप पर साफ तौर पर लेबल किया गया था और इसकी एक आसानी से मिलने वाली वेबसाइट है जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में जानकारी भरी हुई है.

क्या कहता है युद्ध का अंतरराष्ट्रीय कानून?

युद्ध को कंट्रोल करने वाला इंटरनेशनल कानून उन स्ट्रक्चर्स, गाड़ियों और लोगों पर हमले करने से रोकता है जो मिलिट्री के निशाने और लड़ाके नहीं हैं. आम लोगों के घर, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी और कल्चरल जगहें आम तौर पर मिलिट्री हमलों के लिए बंद रहती हैं. वॉशिंगटन में मौजूद नॉन-प्रॉफिट थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की सीनियर स्टाफ लॉयर एलिस बेकर ने कहा कि किसी स्कूल का किसी वैलिड मिलिट्री टारगेट से पास होना, उसके सिविलियन साइट के तौर पर स्टेटस को नहीं बदलता है.